Albano Carrisi e Romina Power torneranno insieme a breve sul piccolo schermo. Durante l'evento in programma si faranno dei festeggiamenti, dedicati ai 55 di carriera del 'Leone' di Cellino San Marco. La trasmissione andrà in onda in due serate di mercoledì, 23 e 30 gennaio su Canale 5. Si chiamerà 55 Passi nel Sole il programma dove, oltre che festeggiare la carriera del cantante pugliese, si celebrerà il primo brano di successo dell'artista datato 1967. Attraverso un'intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni, Al Bano, visibilmente emozionato per l'evento, ha dichiarato: 'Sarà una grande feste con la mia famiglia, gli amici e i colleghi a me più cari.

ma non mancheranno delle sorprese dedicate ai telespettatori'. Il cantante pugliese per il suo show vuole portare in televisione con orgoglio il percorso svolto da un uomo di 75 anni con ancora tanti progetti da realizzare.

Ad accompagnare Al Bano per le due serate ci sarà la sua ex moglie Romina Power. I due ex coniugi, oltre a ripercorrere alcuni momenti della loro carriera artistica [VIDEO] trascorsa insieme, manderanno in onda e racconteranno degli aneddoti legati agli ultimi concerti tenuti in tutto il mondo.

55 Passi nel Sole: da J-Ax a Iva Zanicchi, Toto Cotugno e Pippo Baudo

Nelle due serate dedicate ai 55 anni di carriera artistica di Albano Carrisi, oltre alla presenza speciale della sua ex moglie, assisteremo all'arrivo di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Da Iva Zanicchi al rapper J-Ax, all'amico Toto Cotugno. E ancora ci sarà Pippo Baudo, i Ricchi e Poveri, Michele Placido, Lino Banfi, Beppe Fiorello. Inoltre, direttamente da The Voice of Italy 2018, ci saranno Maryam Tancredi e Raimondo Cataldo.

Intanto, prima di assistere al mega show di Canale 5, i fan della coppia più amata di tutti tempi potranno vedere i loro beniamini a C'è posta per te [VIDEO] nella puntata di sabato 19 gennaio. I due artisti saranno presenti nella seconda puntata del programma, presentato e ideato da Maria De Filippi.

Loredana Lecciso avrebbe ritrovato l'amore

Loredana Lecciso sembra aver archiviato la relazione con Albano Carrisi, dalla quale sono nati due figli: Jasmine e Bido. La showgirl leccese, tramite un Instagram Stories, ha pubblicato il disegno di una bambina bionda accanto ad una persona che le regala un cuore. Il tutto è circondato da un uccellino che canta felice e una ghirlanda di fiori. Al momento la natura del disegno rimane ignota, ma molti follower stanno già ipotizzando che la Lecciso abbia trovato un nuovo amore. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla vita sentimentale Loredana Lecciso che, a quanto pare, potrebbe essersi innamorata di nuovo.