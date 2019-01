Annuncio

È tutto pronto per le due serate evento targate Endemol Shine Italy e trasmesse su Canale5 per festeggiare la lunga carriera artistica di Albano Carrisi. Questa sera a partire dalle 21,30 circa andrà in onda la prima delle due puntate di 55 Passi nel Sole.

Al Bano nel descrivere l'evento è apparso molto entusiasta tanto da raccontare in un'intervista rilasciata per TV Sorrisi e Canzoni: "Sarà una festa con la mia famiglia, i miei amici, i colleghi a me più cari e non mancheranno delle sorprese".

Il cantante pugliese nelle due serate vuole far rivivere ai suoi tanti fan sparsi in tutto il mondo l'esperienza di un uomo di 75 anni ma che ha ancora tanti progetti da realizzare.

Per l'occasione l'autore di Felicità sarà accompagnato inevitabilmente dalla sua partner storica ed ex moglie Romina Power. Inoltre, saliranno sul palcoscenico anche i suoi figli: Yari, Cristel e Romina junior. All'appello mancherà solo Ylenia, la figlia dei due ex coniugi sparita nel nulla a New Orleans.

Albano Carrisi e Romina Power dopo aver partecipato lo scorso sabato a C'è posta per te [VIDEO]per fare una sorpresa ad una signora rimasta vedova, torneranno di nuovo insieme sul palco per duettare e deliziare i fan della loro sintonia ritrovata.

Tutti gli ospiti della prima puntata

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la prima delle due puntate di 55 Passi nel Sole, la seconda puntata invece sarà trasmessa sempre sul quinto canale delle reti Mediaset, mercoledì 30 gennaio. In entrambe le puntate prenderanno parte numerosi ospiti che hanno segnato la carriera del cantante pugliese, oppure dei semplici amici.

Nella prima puntata sono attesi Pippo Baudo, uno dei primi a credere nel talento dell'uomo. Lino Banfi, Toto Cotugno che è vivo grazie ad un consiglio di Al Bano, J-Ax, i Ricchi e Poveri, il comico Gabriele Cirilli, Pupo, Alex Britti e Fabrizio Moro, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Ermal Meta.

Mediaset porta in tv Al Bano e Romina e spera in un boom di ascolti

Le due serate dedicate ai 55 anni di carriera artistica di Al Bano saranno una vera e proprio festa della musica e Mediaset sembra puntare davvero tanto su questo show di due serate. Dopo il flop della Dottoressa Giò e della doppia serata dedicata ad Adrian, i vertici di Cologno Monzese cercano di risalire la china portando sul piccolo schermo uno degli artisti più amati [VIDEO] in tutto il panorama nazionale ed internazionale. Per i risultati auditel non resta che attendere la giornata di domani.