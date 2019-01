Annuncio

Nel corso della serata di ieri nella prima delle due serate di 55 Passi nel Sole c'è stato un momento di grande commozione. Cristel Carrisi è scoppiata in lacrime nel ricordare la sorella Ylenia, scomparsa ormai da 25 anni.

Lo show dedicato da Canale 5 ai 55 anni di carriera di Albano Carrisi ha riservato ai tanti telespettatori e pubblico presente in sala numerosi momenti di gioia. Al Bano per tutta la serata è stato affiancato dalla sua storica partner ed ex moglie Romina Power.

I due hanno deliziato tutti i presenti con i brani che hanno segnato la storia del duo artistico: da Felicità cantata in duetto con J-Ax a Nostalgia Canaglia, per poi passare ad altri successi della coppia.

A rendere ancora più unica la cornice è stata una presentatrice d'eccezione: Cristel Carrisi. La terzogenita della coppia ha reso il tutto ancora più speciale non solo con la sua bellezza genuina ma anche con i suoi modi di fare.

Un viaggio negli States: l'ultima volta della famiglia Carrisi riunita

Con l'arrivo in studio di Lino Banfi i due pugliesi doc hanno raccontato alcuni aneddoti legati alla loro gioventù. Sia Albano che Lino sono entrambe partiti dalla Puglia per cercare fortuna a Milano. Finito il racconto Carrisi accompagnato dalla sua ex moglie, da 'nonno Libero' e dalla terzogenita della coppia hanno recitato una poesia sui figli del poeta Khalil Gibran intitolata 'I vostri figli'. Terminata la poesia, la conduttrice molto commossa e con le lacrime agli occhi ha pronunciato queste parole: "Una casa grande fa un ombra grande.

A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l'ultima volta". In seguito Cristel ha mandato in onda un video durante un viaggio negli Stati Uniti. Quella fu l'ultima volta che la famiglia Carrisi-Power [VIDEO] era riunita con tutti i suoi figli, compresa Ylenia. Un momento che ha emozionato non solo i protagonisti della vicenda, ma davvero tutti compreso il pubblico da casa.

Lo show su Al Bano fa volare gli ascolti Mediaset

Nella serata di ieri mercoledì 23 gennaio lo show dedicato ai 55 anni di carriera di Al Bano Carrisi [VIDEO] ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 3.368.000 telespettatori con uno share del 18,3%. In Rai la docu-fiction Figli del Destino narrata da 4 bambini di origine ebrea ha totalizzato solamente il 12,4% di share. Le vicende del Leone di Cellino San Marco continuano a far breccia nel cuore di moltissime persone, così da far registrare un impennata di ascolti in Mediaset.