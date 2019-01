Annuncio

Nella puntata di sabato 19 gennaio 2019 , Maria De Filippi [VIDEO] è riuscita in una storica impresa: riunire l'amatissima coppia Albano e Romina. I due sono intervenuti negli studi di canale 5 per aiutare una donna a ritrovare la voglia di vivere.

Albano e Romina ospiti a "C'è posta per te" per risollevare Annamaria

La puntata di "C'è posta per te" di questa settimana ha riservato una graditissima sorpresa a tutti gli affezionati fan del programma.

Infatti l'amata coppia formata da Albano e Romina ha fatto il suo ingresso negli studi di Maria De Filippi per aiutare la signora Annamaria. La donna ha perso il marito Claudio nel novembre del 2017 a causa di una malattia.

Dopo il grave lutto però, la signora non è riuscita a riprendersi ed è per questo che i figli della donna hanno contattato il programma: sperano di poter fare un grande regalo alla loro mamma, in modo da scuoterla e farle riacquistare la voglia di vivere.

Albano e Romina dunque, sono corsi da Annamaria per rincuorarla e Romina, splendida nel proprio look total white, le ha fatto i complimenti per i suoi figli, dicendole : "Hai visto cosa hanno fatto per te? Veramente dei bravissimi ragazzi". Immediatamente è intervenuto anche Albano, invitandola a reagire e a "riempirsi di amore ogni giorno".

Romina, dopo aver letto una lettera che il compianto Claudio aveva scritto per Annamaria, ha deciso di fare un regalo speciale alla vedova, un braccialetto donatole da Mara Venier e benedetto dal Papa.

Ma le sorprese non sono finite, Albano infatti non ha voluto essere da meno e ha proposto alla donna di venirlo a trovare a casa sua, per distrarsi e poter godere di un viaggio. Inoltre il cantante ha voluto donare alla famiglia una bottiglia dell'olio che produce lui stesso, perché Claudio era un grande appassionato d'olio e quest'anno la famiglia di Annamaria non è riuscito a produrlo.

La signora Annamaria si è dimostrata comprensibilmente felicissima di questo grande regalo dei suoi figli.

Albano e Romina: la coppia più amata della canzone italiana

Oggi il pubblico di canale 5 [VIDEO] ha potuto quindi assistere ad una reunion storica, dopo quella avvenuta sul palco di Sanremo quando Albano e Romina cantarono insieme dopo 20 anni.

La coppia è quindi tornata insieme, ma solo sul palco: secondo quanto dichiarato dallo stesso Albano una grande complicità artistica li unisce, così da fare invidia a molti come coppia musicale.

Nella vita privata, invece, ognuno di loro continua per la propria strada. Anche le ultime feste natalizie le hanno trascorse separatamente.