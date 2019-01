Advertisement

Ieri sera nel corso della nuova puntata di Riccanza 3, il reality show in onda su Mtv e dedicato ai 'giovani ricchi' è stato ospite anche Andrea Damante, ben noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e donne e successivamente per aver preso parte al Grande Fratello Vip. Damante, però, ha acquisito una certa popolarità anche per la sua relazione con Giulia De Lellis, che tuttavia è giunta definitivamente al capolinea da qualche mese. A Riccanza, Andrea si è raccontato in compagnia di suo cugino Angelo, con il quale ha un bellissimo rapporto. [VIDEO]

Riccanza 3, Andrea Damante si confessa con suo cugino Angelo

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Andrea Damante ha ammesso che fin da piccolo ha sognato di poter intraprendere la carriera musicale e oggi, con grandi sacrifici, può ritenersi soddisfatto di ciò che ha costruito passo dopo passo.

Il cugino Angelo ha svelato che da ragazzino Andrea passava moltissimo tempo in cameretta, dove aveva una consolle e si divertiva a suonare. Poi da lì ha cominciato a fare feste e successivamente i dj set nelle varie discoteche, rendendo così la sua passione un lavoro a tutti gli effetti.

Anche il cugino di Damante, però, sogna di poter sfondare nel mondo della musica e in particolare il suo sogno è quello di fare il produttore. Angelo ha svelato che gli piacerebbe, un giorno, "poter collaborare e lavorare insieme ad Andrea". I due hanno poi parlato del loro rapporto e Angelo ha svelato che spesse volte va a casa di Andrea e passano le serate insieme con gli amici oppure giocando con la playstation. Pur non essendo un amante delle discoteche, Angelo ha poi aggiunto che ci va solo in compagnia di suo cugino.

La confessione di Giulia De Lellis sulla fine della storia con Andrea

Nel corso dell'ospitata a Riccanza, non c'è stato nessun minimo riferimento alla sua storia d'amore finita male con Giulia de Lellis, anche se recentemente è stata proprio la ragazza a fare un po' di chiarezza su questa relazione.

La bella Giulia, infatti, sfogliando l'album dei ricordi del 2018, ha postato una foto in cui scriveva 'Le corna ti fanno dimagrire' e il periodo era proprio quello in cui si lasciò con Damante. [VIDEO]

A questo punto, quindi, sembrerebbe chiaro che alla base di questo addio si celerebbe un tradimento da parte di Andrea Damante, il quale avrebbe portato la De Lellis a dirgli addio definitivamente e a cambiare pagina della sua vita. Attualmente, infatti, la ragazza è felicemente fidanzata con il cantante Irama, il quale le ha fatto ritrovare il sorriso dopo un lungo periodo di sofferenza.