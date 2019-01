Annuncio

Per Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne, potrebbero esserci delle novità importanti dal punto di vista sentimentale. Le ultimissime di gossip di queste ore, infatti, rivelano che dopo la fine della storia d'amore con Giulia De Lellis, tra le più chiacchierate in assoluto sul mondo social degli ultimi tempi, per Andrea potrebbe essere giunto il momento di voltare pagina e la sua vita potrebbe essere stravolta da un'altra famosa influencer, ben nota anche ad Oscar Branzani, che fu il collega di trono di Andrea [VIDEO], ovvero Chiara Biasi.

Ci sarebbe un flirt tra Andrea Damante e Chiara Biasi

Stiamo parlando della bellissima Chiara Biasi, la giovane e famosa influencer che lo scorso anno abbiamo visto anche in gara all'Isola dei famosi nelle vesti di naufraga ufficiale del reality show.

Stando alle indiscrezioni di gossip che arrivano dal sito web 361magazine, gli incontri tra Andrea Damante e la bella Chiara Biasi sarebbero diventati sempre più frequenti e il sito ipotizza che quasi certamente tra i due ci sarebbe stato un flirt.

361magazine, infatti, sostiene che Andrea e Chiara si starebbero frequentando da un po' di tempo anche se al momento non sono ancora venute fuori delle foto ufficiali che li ritraggono. Qualche giorno fa, per esempio, i due sono stati avvistati, insieme ad un gruppo di amici, all'interno del privè della discoteca Volt di Milano.

Insomma incontri sempre più frequenti, i quali lascerebbero pensare che tra la influencer più famosa in Italia subito dopo Chiara Ferrgni e l'ex tronista di Uomini e donne, lanciato dalla De Filippi, ci sia del tenero.

Ma è davvero così? Al momento, nonostante i rumors che si fanno sempre più insistenti in rete, Andrea Damante preferisce non commentare la notizia e anche la bella Chiara Biasi preferisce optare per il 'silenzio stampa' sul mondo social, nonostante la curiosità dei tantissimi fan.

Le frecciatine di Andrea verso Giulia De Lellis

Intanto, non passano inosservate le stories [VIDEO] che Andrea Damante posta sul suo profilo ufficiale Instagram, le quali sembrano essere quasi una risposta a quelle che pubblica Giulia De Lellis sul suo account. Qualche giorno fa, per esempio, la De Lellis ha postato dei filmati in cui parlava della festa che sta organizzando per il suo compleanno e poco dopo Andrea ha postato un video in cui metteva la didascalia "la mia festa di compleanno". Pura casualità oppure l'ex tronista tenta in tutti i modi di farsi notare dalla sua ex fidanzata?