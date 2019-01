Annuncio

Dopo le frecciatine che avrebbe lanciato a distanza alla sua ex Giulia De Lellis [VIDEO], Andrea Damante è finito al centro del Gossip per un altro particolare motivo. Alcuni attenti utenti del web, si sono accorti di una serie di similitudini che ci sono tra il profilo Instagram del veronese e quello di almeno altri due popolari influencer stranieri: molte delle foto che ha pubblicato in questo periodo il dj sul suo account, sono identiche a quelle postate in precedenza da Jay Alvarrez e Juanpa Zurita.

Andrea Damante copia i post di altri personaggi? L'indiscrezione

Nonostante la storia d'amore con Giulia De Lellis sia finita da qualche mese, non accennano a placarsi i gossip su Andrea Damante e su quello che fa sui social network.

Nelle ultime ore, in particolare, alcuni attenti utenti del web hanno lanciato un'accusa non da poco al bel veronese: pare che il dj non spicchi di originalità nelle foto che pubblica su Instagram in questo periodo.

Sono tantissimi, infatti, gli scatti che ha postato il tronista ad essere considerati identici a quelli condivisi in rete da due popolari influencer prima di lui: sull'account del giovane ritroviamo le stesse pose, simili location e pare addirittura un tatuaggio uguale a quello che si è fatto una star del web poco tempo fa.

Si chiamano Jay Alvarrez e Juanpa Zurita i personaggi ai quali si dice che Damante rubi le idee: questi due bellissimi ragazzi, hanno rispettivamente 6 e 20 milioni di followers su Instagram, molti di più rispetto ad Andrea che ne ha "solo" 2 milioni.

Sono due le immagini che hanno catturato particolarmente l'attenzione dei curiosi: una risale a qualche mese fa e vede il veronese mettere una mano sul lato b dell'allora fidanzata Giulia, l'altra è quella dell'ultimo tattoo che si è fatto sul braccio (quello del volto stilizzato di una donna); entrambe queste foto, risultano quasi sovrapponibili a quelle pubblicate dagli influencer stranieri appena citati.

Andrea Damante: flirt non confermato con Chiara Biasi

Non solo l'attività social di Andrea Damante sta facendo discutere, anche la sua vita privata continua ad offrire spunti di discussione agli amanti della cronaca rosa. Oltre a lanciare frecciatine a distanza alla De Lellis, l'ex tronista di Uomini e donne viene spesso accostato ad una ragazza molto conosciuta: la fashion blogger Chiara Biasi.

I due, infatti, sono stati paparazzati in varie occasioni a parlare fuori dai locali milanesi che frequentano, e c'è addirittura chi sarebbe pronto a giurare che tra loro c'è un flirt in corso da un bel po' di tempo. [VIDEO]

Il dj, però, in tutte le interviste che rilascia continua a dichiararsi single e contento di esserlo; forse la conoscenza con l'amica di Chiara Ferragni non è ancora così importante da poterla ufficializzare.