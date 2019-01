Advertisement

Il nuovo tatuaggio che Andrea Damante ha deciso di farsi sul braccio, ha scatenato mille Gossip: la ragazza che il dj ha impresso sulla sua pelle poche ore fa, secondo tanti ricorda nei lineamenti la ex Giulia De Lellis. [VIDEO] "Alive" è la scritta che il veronese ha scelto di accostare all'immagine che è comparsa l'altra sera sul suo corpo e che lui ha pubblicato nelle "Stories" di Instagram.

Il tattoo di Damante è dedicato a Giulia De Lellis? Il gossip impazza

Quando si parla di Andrea Damante non si può non pensare immediatamente a Giulia De Lellis; questa cosa è successa anche l'altra sera, quando l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare su Instagram alcuni video del momento in cui un suo amico lo stava tatuando.

Il dj ha condiviso con i suoi fan anche il risultato finale: sul suo braccio, infatti, è stata raffigurata una ragazza con una rosa in mano, accanto alla quale campeggia la scritta "Alive" ("Vivo").

Il veronese non ha ancora dato spiegazioni sul significato che ha questo suo nuovo tatuaggio, perciò sono stati in tanti a fantasticare sulla somiglianza che ci sarebbe tra la giovane nel disegno e l'influencer romana.

Secondo molti, infatti, la ragazza che Damante ha impresso sulla sua pelle poche ore fa, ricorda tantissimo nei lineamenti la sua ex fidanzata. Quella con la quale è stato per circa due anni e mezzo dopo la scelta nel programma di Maria De Filippi.

Non sappiamo se Andrea ha davvero voluto omaggiare Giulia con un gesto così importante, fatto sta che gli "irriducibili" sostenitori dei "Damellis" preferiscono pensarla così, almeno finché il diretto interessato non farà chiarezza sul reale significato del suo nuovo tattoo.

Andrea e Giulia: alcuni fan sperano ancora nel ritorno di fiamma

Il tatuaggio che raffigura una ragazza dai tratti somatici simili a quelli di Giulia De Lellis, è soltanto l'ultima cosa in ordine di tempo che i sostenitori dei "Damellis" hanno collegato alla loro coppia del cuore.

Nelle scorse settimane, infatti, sono stati tanti gli indizi che i più accaniti fan hanno raccolto a favore di un botta e risposta che ci sarebbe stato tra Andrea e l'influencer a distanza.

Damante, per esempio, si dice si sia fatto fotografare a Roma sullo stesso muretto accanto al Colosseo dove venne registrata la sua prima esterna a Uomini e Donne con l'ex fidanzata. Un gesto che, se fosse davvero riconducibile a Giulia, confermerebbe l'esistenza di un sentimento ancora forte da parte del dj.

"Sposalo"- questa invece è la provocazione che l'ex tronista avrebbe fatto su Instagram [VIDEO] a Giulia dopo che lei aveva condiviso sul suo profilo il brano "Vuoi sposarmi" del suo nuovo compagno Irama. Insomma, nonostante si siano detti addio definitivamente nell'estate 2018 e lei faccia coppia fissa con un altro da qualche mese, c'è ancora chi sogna un ricongiungimento dei "Damellis", una delle coppie più amate ed apprezzate degli ultimi anni.