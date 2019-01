Annuncio

Si apre una nuova settimana di programmazione di Beautiful su Canale 5, caratterizzata ampiamente dalle conseguenze del ritorno di Taylor Hayes a Los Angeles [VIDEO]. Quest'ultima si è presentata a casa di Bill puntandogli contro una pistola e informandolo di essere la persona che aveva tentato di ucciderlo qualche giorno prima. Le ragioni del suo gesto? La vendetta verso colui che avrebbe abusato di Steffy, approfittando di un momento di debolezza della giovane Forrester.

Sarà questo il punto di partenza della puntata odierna, durante la quale proseguirà il diverbio tra la psicologa e il magnate con l'intervento della stessa Steffy. Quest'ultima cercherà di riportare la madre alla ragione, apprendendo allo stesso tempo che non è stato Liam a sparare a Bill, come lui aveva creduto.

E nei prossimi giorni, il rampollo Spencer verrà informato di questa importante novità anche se non scoprirà tutta la verità su quanto accaduto a casa del padre. E potrà Bill non approfittare della situazione? Considerando il suo recente comportamento, è davvero difficile crederlo.

Beautiful anticipazioni: il patto con Bill

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alla settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio, alla fine Taylor chiederà scusa a Bill per avere tentato di ucciderlo e non proseguirà nel suo terribile intento. Il magnate apprenderà così che non è stato Liam a compiere un simile gesto e tirerà un grande respiro di sollievo. Poco dopo, la notizia verrà riportata anche alle orecchie di Steffy, visibilmente preoccupata per la reazione insensata della madre alla notizia del tradimento.

A questo punto, lo Spencer deciderà di non sporgere denuncia nei confronti della psicologa, consapevole di poter usare la situazione a proprio vantaggio. Proprio come accaduto di recente, quando aveva chiesto a Liam di divorziare [VIDEO]per non finire in carcere, anche in questo caso penserà di passare alle minacce per conquistare Steffy. A quest'ultima, infatti, chiederà di porre fine al suo matrimonio con Liam se vorrà salvare Taylor da una lunga detenzione. E, considerando l'affetto che lega madre e figlia, la sua risposta non potrà che essere positiva.

Puntata italiane Beautiful: Liam non è un assassino

Stando alle anticipazioni di Beautiful di fine gennaio e inizio febbraio, la notizia del gesto di Taylor causerà grande apprensione in Steffy. La madre dovrà essere aiutata per evitare che ciò non accada di nuovo, motivo per cui la Forrester inviterà la psicologa a rivolgersi ad un collega per sottoporsi ad una terapia e Taylor accetterà. Steffy e Bill converranno sul fatto che Liam debba essere informato, anche se solo parzialmente, della recente novità.

Come deciso con il suocero, Steffy si recherà quindi dal marito per comunicargli che di certo non è stato lui a sparare. In questo suo racconto, però, ometterà un particolare ovvero l'identità della vera attentatrice. Dopo qualche remora iniziale, Liam accetterà tale versione dei fatti e tirerà un respiro di sollievo, andando anche a confrontarsi con il padre sulla scoperta fatta. Dopo un lungo periodo di contrasti, tra i due Spencer avverrà un confronto chiarificatore che farà presagire al ritorno della pace in famiglia.