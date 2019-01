Annuncio

Tempi duri attendono Steffy Forrester nelle prossime puntate italiane di Beautiful, ampiamente caratterizzate dal tentato omicidio ai danni di Bill Spencer. Il nome dell'attentatore è ormai stato svelato [VIDEO]: si tratta di Taylor Hayes che ha compiuto un simile gesto disperato per vendicare la figlia, convinta che Bill abbia approfittato di lei. Ma ora che la verità è stata svelata si aprirà un altro grande punto interrogativo: cosa accadrà a Taylor? Finirà in carcere o sarà graziata grazie all'intervento della sua stessa figlia? Le trame di fine gennaio e della prima settimana di febbraio andranno proprio in questa direzione, in quando Bill offrirà alla nuora una via di uscita per evitare che la psicologa venga arrestata.

E, conoscendo lo Spencer, non si tratterà di una richiesta indolore: Steffy dovrà prendere una decisione sofferta, mettendo fine al matrimonio con Liam per evitare che Taylor subisca una pesante condanna.

Sarà proprio questo il punto di partenza delle anticipazioni dal 3 all'8 febbraio, che segnalano allo stesso tempo la presenza sempre più costante di Hope nella vita di Liam.

Beautiful anticipazioni: Steffy accetta il ricatto di Bill

Steffy non avrà scelta se vorrà che Taylor resti in libertà [VIDEO]dopo il tentato omicidio. Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana segnalano che la Forrester accetterà il ricatto di Bill, decidendo di porre fine al suo matrimonio con Liam. Dopo la firma dell'annullamento, Hope potrà quindi essere libera di agire indisturbata per riprendersi l'uomo che ama. Per questo dichiarerà ancora una volta i propri sentimenti all'ex marito e gli chiederà di trasferirsi a casa di Brooke, informando anche Steffy di questa importante novità.

La notizia relativa al nuovo domicilio di Liam si diffonderà velocemente, portando a opinioni contrastanti: Steffy sarà furiosa con Hope e la accuserà di avere agito fin dall'inizio per riprendersi lo Spencer. Wyatt consiglierà al fratello di riflettere prima di un simile passo che potrebbe avere delle conseguenze nel suo futuro. E lo stesso Ridge esprimerà a Brooke i propri dubbi in merito alle vere intenzioni di Hope. Un'opinione che verrà confermata quando sentirà la moglie parlare insieme alla figlia, sentendo parole non certo positive nei confronti di Steffy.

Trame Beautiful: Steffy continua a sperare

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alle trame dal 3 all'8 febbraio, Steffy asseconderà il ricatto di Bill anche se ciò non porrà fine al suo amore per Liam. Al contrario, la Forrester continuerà a sperare che lui possa perdonarla, creando insieme a lei e alla bambina in arrivo la famiglia che hanno sempre desiderato. Per questo, chiederà allo Spencer di accompagnarla per una nuova ecografia, durante la quale la coppia si sentirà ancora molto vicina nell'apprendere che la bambina sta bene e non ha alcuna malformazione.

Nel frattempo Hope esprimerà alla madre la propria preoccupazione relativa ai sentimenti della coppia, attendendo che Liam faccia ritorno a casa di Brooke. E, come da lei sperato, non ci sarà alcuna riappacificazione ufficiale per i due ex coniugi Spencer, al punto che il figlio di Bill comincerà a sentirsi particolarmente a suo agio a villa Logan.