Annuncio

Annuncio

La trame relativa alla morte di Beth Spencer [VIDEO] non è l'unica degna di nota nelle attuali puntate americane di Beautiful. Negli ultimi giorni, infatti, è tornata ad essere di grande attualità la situazione sentimentale di Bill Spencer, che dopo il divorzio da Brooke non ha più avuto una donna al suo fianco. Se negli episodi italiani Steffy Forrester continua ad essere il suo unico oggetto del desiderio, le cose saranno destinate a cambiare nel corso dei prossimi mesi.

Archiviata tale infatuazione, che ha portato fin troppi guai nella vita di Steffy e Liam, il magnate Spencer rivolgerà la sua attenzione verso Brooke. Ma anche in questo caso, la Logan non sarà intenzionata a concedere una seconda possibilità all'uomo che in passato l'ha delusa.

Advertisement

Nonostante un bacio appassionato, Brooke rinnoverà il suo impegno con Ridge, lasciando ancora una volta lo Spencer solo e amareggiato. Ma nell'immediato futuro, per Bill potrebbe aprirsi la strada per un clamoroso ritorno di fiamma.

Beautiful anticipazioni: Bill e Katie di nuovo vicini

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane di gennaio 2019 confermano che Katie metterà definitivamente da parte la battaglia legale per l'affidamento di Will. Non solo, permetterà a Bill di trascorrere molto tempo con il bambino che a sua volta sembrerà davvero molto felice di stare con il padre. Sarà, a sorpresa, il piccolo a chiedere alla madre di parlargli dei suoi sentimenti per lo Spencer e proprio questa risposta potrebbe sancire una rapida e inattesa crisi nel rapporto con Thorne (vi ricordiamo che nelle puntate americane, Katie e Thorne sono sposati già da qualche mese).

Advertisement

In attesa di scoprire se la Logan ammetterà di essere ancora innamorata del suo ex, il fratello di Ridge sarà il primo a notare e a non gradire questo avvicinamento tra i due ex coniugi Spencer. Bill, infatti, verrà persino invitato a cena a casa Logan - Forrester, contro il parere dello stesso Thorne. Sarà questo il primo passo verso il divorzio?

Trame americane Beautiful: Ingo Rademacher lascia

Lo scorso dicembre, lngo Rademacher, interprete di Thorne Forrester, ha annunciato di non avere rinnovato il contratto con Beautiful dopo solo un anno di sua presenza nella soap. Fin da subito i fan si sono chiesti cosa sarebbe accaduto al suo rapporto con Katie e se il loro matrimonio sarebbe giunto al termine per permettere alla Logan di proseguire il suo percorso nel programma. La risposta sembra essere sempre più vicina, soprattutto tenendo conto che Rademacher reciterà per l'ultima volta nelle puntate in onda a gennaio 2019. La coppia sarà dunque destinata a lasciarsi?

Considerando che Katie ha abbassato le difese con Bill e che Will presto le chiederà di parlargli dei suoi sentimenti per il padre, proprio questa risposta potrebbe sancire la fine del matrimonio.

Già in passato Thorne aveva deciso di lasciare Brooke dopo averla sentita ammettere che era ancora innamorata di Ridge, e potrebbe essere questo l'esito anche dell'unione con Katie. La sua confessione a Will potrebbe quindi essere decisiva per questa unione, aprendo così definitivamente la strada ad un clamoroso ritorno di fiamma con Bill. E in questo clima di ritrovato amore, potrebbe riaprirsi la strada per la storyline legata al tentato omicidio ai danni dello Spencer [VIDEO].