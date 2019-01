Annuncio

La storyline relativa alla possibile adozione di Beth Spencer da parte di Steffy si fa sempre più concreta nelle attuali puntate americane di Beautiful. La Forrester ha deciso di avviare le pratiche per dare una sorellina [VIDEO] a Kelly, facendole provare lo stesso affetto che lei aveva sentito per la gemella Phoebe. Tale decisione era stata presa a distanza di pochi giorni dalla presunta morte della figlia di Liam e Hope, avvenuta in circostanze rocambolesche nell'isola di Catalina: il blackout proprio nel momento del parto e lo svenimento della Logan, che non aveva assistito alla nascita della piccola, avevano fin da subito fatto nascere il sospetto che la bambina fosse viva e fosse stata scambiata con una neonata deceduta poco prima nella stessa clinica.

E l'ingresso di un nuovo personaggio nelle prossime puntate americane della soap, non farà altro che confermare questa tesi che, giorno dopo giorno, si sta concretizzando.

Beautiful anticipazioni: Reese presenta a Steffy l'amica Flo

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle prossime puntate americane, segnalano l'entrata in scena di un nuovo personaggio: Florence, chiamata da tutti con il diminutivo di Flo.

La donna sarà interpretata dall'attrice Katrina Bowden, attualmente sotto contratto con la soap (scelta che fa pensare ad un ruolo di lunga durata). L'interprete ha rilasciato qualche anticipazione su ciò che accadrà a breve: "Lei e Reese erano amici, non posso dire di più se non che gli sviluppi saranno veramente drammatici e le azioni del mio personaggio avranno ripercussioni su molti ruoli". Flo sarà dunque una vecchia amica del ginecologo e, allo stesso tempo, sarà un'esperta di adozioni. Proprio per questo, il medico la presenterà a Steffy e a Taylor e consiglierà loro di ascoltare i consigli per l'avvio delle pratiche. Sembra certo che la nuova arrivata andrà ad inserirsi nella storyline legata ad un ipotetico scambio di culle a Catalina, isola nella quale Hope ha dato alla luce la sua bambina, morta (o così pare) a causa del distacco della placenta.

Gli spoiler precisano, infatti, che Flo avrà, fin da subito, una buona impressione su Steffy e che Reese chiederà l'aiuto dell'amica per risolvere il problema del suo debito di gioco.

Trame americane Beautiful: Steffy potrebbe adottare Beth

L'ingresso di Flo, amica di Reese ed esperta in adozioni, aprirà ufficialmente la storyline relativa all'adozione tanto desiderata da Steffy. Sebbene ancora criptiche, le anticipazioni di Beautiful delle prossime settimane confermano che la donna verrà chiamata in causa da Buckingham per pagare il debito di gioco e mettere Zoe al sicuro delle minacce che continuano ad esserle rivolte. In tutta questa complicazione, Steffy sarà completamente all'oscuro delle vere intenzioni del medico e, al contrario, cercherà di aiutare Hope a superare questo difficile momento. Sembra però che il suo tentativo di appianare le divergenze non porterà ad alcun risultato e che la Logan nutrirà una grande invidia nei confronti della sorellastra. Tale fatto potrebbe portare causare molto presto la crisi del matrimonio con Liam [VIDEO].