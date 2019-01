Annuncio

Le anticipazioni di Beautiful sulle attuali puntate americane continuano a fornire importanti indizi sulla storyline relativa all'adozione di Baby Phoebe. Sappiamo per certo che essa avverrà, tanto che i titoli di coda della soap americana già chiamano le due piccole interpreti della neonata con il nome che verrà scelto per loro da Steffy [VIDEO]. Eppure restano ancora molte perplessità sulle modalità con le quali tale adozione verrà portata a termine in tempi brevissimi, attraverso l'intervento del dottor Reese Buckingham.

Ma con il passare dei giorni, sono stati resi noti ulteriori dettagli sul rapporto della neonata che il ginecologo nasconde in casa e Flo, la sua cara amica che avrà un ruolo determinante in questa delicata vicenda.

Puntate americane Beautiful: Phoebe non è figlia di Flo

Nelle ultime puntate americane di Beautiful, Taylor ha fatto il suo primo incontro con la neonata presente in casa di Reese [VIDEO]. Davanti alle domande insistenti della psicologa, il medico ha presentato anche Flo, annunciandola come la madre della piccola. La new entry ha quindi spiegato la sua triste storia a Taylor: a Las Vegas, dove lavora in un casinò, ha conosciuto un uomo dal quale ha avuto la sua piccola. Tale persona, però, non ha voluto riconoscere la bambina e ha abbandonato entrambe, lasciando Flo costretta ad affrontare gravi problemi economici. Per questo ha capito che non potrà dare alla figlia la vita che merita e ha pensato di darla in adozione. E qui entrerebbe in gioco Steffy, che potrebbe così avere la piccola che tanto desidera attraverso un'adozione privata, da concludere in tempi rapidi attraverso il pagamento di un'importante somma di denaro.

Appresa questa storia, Taylor l'ha riportata alla figlia, informandola della possibilità proposta da Reese (ma mai facendo il nome del medico). Steffy, però, è apparsa abbastanza dubbiosa su questa possibilità, soprattutto tenendo conto della tragedia che ha appena coinvolto Hope e Liam.

Beautiful anticipazioni: Liam sostiene l'idea dell'adozione

Secondo quanto evidenziano le anticipazioni di Beautiful, Steffy si è presa del tempo per decidere se adottare la neonata e si è confrontata con Liam su tale eventualità. Lo Spencer, che continua a trascorrere molto tempo insieme a Kelly e alla ex moglie, non ha espresso alcuna contrarietà in tal senso: sebbene lui e Hope abbiano appena vissuto il dramma per la perdita della loro bambina, è giusto che Kelly abbia comunque la possibilità di avere una sorellina da amare. Nel frattempo, però, da un colloquio tra Reese e Flo abbiamo appreso che l'intera storia raccontata a Taylor in realtà è una menzogna: Flo è un'amica del dottore ed è stata al gioco per aiutarlo a saldare i suoi debiti e ottenere, a sua volta, qualche entrata economica.

Con l'adozione privata di Phoebe, i loro problemi potrebbero essere definitivamente risolti, motivo per cui Buckingham ha continuato ad insistere con Taylor per spingerla a convincere Steffy in tempi rapidi. La notizia della falsa maternità di Flo ha evidenziato ancora una volta i sospetti riguardanti la vera origine della neonata. E i dubbi che si tratti di Beth Spencer si fanno, giorno dopo giorno, sempre più concreti.