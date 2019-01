Annuncio

Il desiderio di Steffy di adottare una bambina per dare una sorellina a Kelly continua ad essere una delle trame principali delle puntate americane di Beautiful. Dopo che Reese ha sottratto a Hope la figlia appena nata [VIDEO], facendole credere che sia morta, gli eventi si sono susseguiti velocemente, portando alla conclusione che molti telespettatori avevano ipotizzato fin dall'inizio: quella bambina è stata usata dal ginecologo per entrare in possesso del denaro necessario per pagare il debito di gioco ed è finita ben presto tra le braccia di Steffy.

Quest'ultima se n'è innamorata a prima vista, accettando di concludere un'adozione privata con Flo, colei che è stata presentata come la madre biologica della neonata (disposta a darla in adozione a causa dei propri problemi economici).

E questa trattativa si è evoluta più velocemente del previsto, tanto che nella puntata trasmessa ieri 30 gennaio nella CBS, sono stati anche firmati i documenti che hanno reso Steffy a tutti gli effetti madre per la seconda volta.

Beautiful anticipazioni: Carter si occupa dei documenti per l'adozione

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, una Steffy del tutto ignara della vera identità della bambina, ha deciso di adottarla, consegnando a Reese e Flo il denaro che hanno richiesto (prima un acconto di 50 mila dollari e successivamente un saldo di altri 200 mila). Nel concludere la trattativa privata, la Forrester non si è fatta trovare impreparata chiedendo l'aiuto del proprio avvocato. È così che è intervenuto Carter, legale di famiglia, per accertarsi che ogni cosa venga fatta nel modo giusto.

Ma, nonostante i documenti presentati da Florence fossero falsi, non è stato notato nulla di compromettente e Steffy ha posto la sua firma nel contratto, diventando a tutti gli effetti la madre di Beth davanti alla legge. Come da lei precisato fin dall'inizio, ha deciso di chiamare la piccola Phoebe, in memoria della sua stessa sorella gemella, deceduta dieci anni prima in un incidente d'auto (mentre si trovava in compagnia di Rick).

Trame americane Beautiful: la reazione di Ridge e Liam

La notizia dell'adozione conclusa da Steffy si diffonderà ben presto tra amici e parenti. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Ridge sarà emozionato nell'apprendere di essere diventato nonno per la terza volta anche se lo stilista non potrà fare a meno di porsi delle inevitabili domande, sulla fretta con la quale tale trattativa è stata portata a termine. Liam, invece, ha avuto modo di vedere la neonata ancor prima che Steffy firmasse i documenti. Senza sapere di trovarsi tra le braccia la sua vera figlia, ha subito sentito una strana connessione [VIDEO]con lei, dichiarando di voler rappresentare comunque una figura paterna ai suoi occhi.

A breve anche Hope incontrerà Phoebe/Beth per la prima volta e gli spoiler precisano che, anche in questo caso, la madre biologica sentirà un legame inaspettato. Ciò non basterà, però, per evitare lo scontro con Steffy: Hope sarà furiosa con la rivale e la accuserà di insensibilità per avere deciso di adottare una bambina a poche settimane dalla "morte" di Beth.