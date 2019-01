Advertisement

Nuovo spazio dedicato a Beautiful [VIDEO], la soap opera iberica che dopo un lungo stop per via delle feste è tornato in onda su Canale 5. Lo sceneggiato si arricchirà di un appuntamento settimanale in più, infatti verrà trasmesso ogni domenica alle ore 14. Le anticipazioni delle puntate che gli italiani vedranno dal 7 all'11 gennaio rivelano che la storyline sarà concentrata ancora sul tentato omicidio di Bill. Quest'ultimo confesserà che è stato Ridge ha sparargli, quindi la polizia lo condurrà in carcere.

Liam, invece, attraverserà un brutto periodo per quello che sta accadendo al genitore, mentre Hope cercherà di riavvicinarlo a Steffy.

Spoiler Beautiful: Ridge finisce dietro le sbarre, Hope chiede scusa a Steffy

Le anticipazioni della prossima settimana rivelano che le forze dell'ordine si occuperanno ancora del caso Spencer.

La Polizia, infatti, sta interrogando tutti coloro che potevano fare del male a Bill per scoprire se hanno un alibi e un movente. Ma improvvisamente il detective Sanchez avrà un'informazione in più sull'individuo che ha sparato al magnate dell'editoria. Nel dettaglio, quest'ultimo ricorderà che è stato Ridge, quindi le autorità saranno costretti ad arrestarlo. Nel frattempo Hope incontrerà Steffy e le chiederà scusa per aver rivelato a Liam la vicenda della proposta di matrimonio alla Forrester. La Logan, inoltre, le dirà che non ha nessuna intenzione di mettersi tra lei e il marito. Qualche istante dopo Brooke informerà le due ragazze dell'arresto di Ridge e poi si precipiterà in ospedale. Lì la donna chiederà allo Spencer se quello che ricorda è la verità oppure sta mentendo per vendicarsi dello stilista.

Beautiful: Liam sbatte al testa contro un ramo

Gli spoiler delle prossime puntate di Beautiful [VIDEO], svelano che alla Forrester Creation sono tutti preoccupati per Ridge ma anche per le ripercussioni che l'azienda di moda potrebbe avere dopo questo arresto. Carter si recherà al comando di Polizia con una richiesta di libertà in quanto non ci sono delle prove valide che sia stato lo stilista a sparare a Bill. Intanto dopo aver parlato con Hope, Liam deciderà di andare da Steffy. Durante il tragitto, però, il giovane Spencer avrà un piccolo incidente. Nello specifico sbatterà il capo contro un ramo che le causerà molto dolore. La Logan junior cercherà di far riavvicinare quest'ultimo alla moglie, mentre il ragazzo inizierà ad avere dei momenti di confusione.