Nelle puntate americane di gennaio 2019 della soap Beautiful lo scambio di culle è stato confermato. Questo significa che la figlia di Hope è viva. Il dottor Reese ha infatti sostituito quest'ultima con una bimba morta. Le anticipazioni ci confermano inoltre che Steffy adotterà la piccola Beth. Ecco come si arriverà a ciò.

Beautiful anticipazioni americane: il mistero della morte di Beth

In Italia tra circa sei mesi vedremo che Hope e Liam decideranno di concedersi una vacanza sull'Isola di Catalina.

La Logan vorrà così rilassarsi in vista del parto oramai imminente. La donna, però, all'ultimo momento partirà da sola in quanto Liam resterà a Los Angeles per problemi di salute di Kelly, l'altra sua figlia avuta da Steffy.

Quando l'uomo, dopo poco, cercherà di raggiungere la consorte non potrà farlo in quanto ci sarà una tempesta per la quale tutti i voli saranno bloccati. Proprio in quegli istanti Hope, mentre sarà al telefono con lui, avrà le doglie e partorirà in una clinica di Catalina con l'ausilio del solo Dottor Reese e per giunta al buio a causa della tempesta. Durante il parto, poi, la donna perderà i sensi. Intanto Liam chiederà aiuto al padre che gli metterà a disposizione un elicottero privato grazie al quale riuscirà a raggiungere la consorte. Purtroppo il giovane scoprirà che sua figlia è nata morta e Hope apprenderà tale notizia soltanto una volta sveglia.

Steffy adotta Beth

I coniugi Spencer torneranno a Los Angeles più sconfortati che mai. Intanto Steffy, dopo numerose remore, deciderà di adottare una bimba per far sì che sua figlia abbia una sorella con cui condividere gioie e dolori.

Reese (che sapeva già da tempo del desiderio di Steffy) presenterà quindi a Taylor una bimba in cerca di adozione che in seguito sarà vista anche da Steffy. La piccola le verrà infatti presentata da una giovane donna di nome Flo (in combutta con il medico) che fingerà di essere la madre naturale della piccola. Steffy ovviamente non saprà che quella bimba è la figlia della sorellastra per cui si innamorerà fin da subito di lei.

Flo all'inizio non saprà da dove viene quella pargoletta per cui chiederà delucidazioni al medico minacciando di far saltare il loro accordo. Si scoprirà quindi che il ginecologo, minacciato da alcuni creditori, ha approfittato della perdita di conoscenza della Logan per scambiare la bimba morta di una paziente che il medico aveva appena dimesso dalla clinica di Catalina con quella di Hope.

Steffy, intanto, deciderà di adottare la bimba presentatale da Flo chiedendo a Carter di formalizzare le pratiche burocratiche. Parallelamente a tali vicende Hope e Liam cercheranno di andare avanti con la loro vita anche se entrambi avranno modo di conoscere la pargoletta, ignari di chi essa sia in realtà. La Forrester, infine, ignara della verità deciderà di chiamare la piccola, Phoebe, in memoria della sorella morta.