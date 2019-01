Annuncio

Annuncio

Domenica 20 gennaio ha inizio una nuova settimana della longeva soap opera americana [VIDEO] 'Beautiful' cominciata alla fine degli anni ottanta. Ci sono nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali con Bill protagonista assoluto delle ultime puntate. Il detective Sanchez continua a indagare sul nome della persona che ha tentato di uccidere Spencer. Ridge può essere annoverato tra le persone escluse in quanto Bill ha confessato di non ricordare il volto della persona che gli ha sparato ed è stato costretto a cambiare la versione dei fatti dopo le rivelazioni fatte da Liam.

Leggi anche Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Tina contenta di lavorare con Sandro

Quest'ultimo è convinto di aver sparato al genitore ma non sa come siano andate le cose poiché si ritrova alle prese con una serie di visioni che condizionano i suoi ricordi.

Advertisement

Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a sabato 26 gennaio svelano che Hope ammette di essere ancora innamorata di Liam e questa situazione complica ancor più la riappacificazione con Steffy.

Thorne non vuole rinunciare all'amore per Katie Logan

Nel frattempo Thorne (Ingo Rademacher) non riesce a dimenticare il suo amore per Katie (Heather Tom). Quest'ultima è sicura di aver trovato in Wyatt l'uomo ideale. Il fratello di Ridge, però, non si arrende e invita la Logan a riflettere prima di fare una scelta azzardata e di convolare a nozze con Spencer. Bill, dal canto suo ha un incontro con Liam al quale dice di non volerlo denunciare solamente se rinuncerà a Steffy. Intanto Wyatt non ha intenzione di rinunciare ai progetti con Katie. Dopo essersi scusato con il padre per averlo minacciato, ribadisce l'intenzione di unirsi in matrimonio con la sorella di Brooke.

Advertisement

I migliori video del giorno

Bill, però, fa una promessa al figlio: se deciderà di porre fine alla relazione con Katie sarà nominato erede unico dell'azienda di famiglia.

Il ritorno di Taylor, Brooke e Ridge preoccupati

Inoltre fa ritorno a Los Angeles Taylor (Hunter Tylo) che dà inizio a un'accesa lite con Bill. La Hayes accusa l'uomo di aver creato dei problemi nel rapporto matrimoniale di Steffy e Liam. La donna decide di rivelare un particolare inaspettato al magnate [VIDEO] mentre Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge sono preoccupati per il ritorno di Taylor. Liam confessa alla moglie di essere stato lui a sparare al padre ma la Forrester non crede a questa versione dei fatti raccontata dal marito. In seguito si scoprirà che a ferire gravemente Spencer è stata la madre di Steffy.