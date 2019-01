Annuncio

Annuncio

Le trame della soap opera 'Beautiful' continuano a porre attenzione intorno al personaggio di Bill [VIDEO]che ha dovuto lottare tra la vita e la morte dopo essere stato vittima di un'aggressione che ha avuto delle conseguenze sulle sue condizioni di salute. Ridge, dopo essere stato portato in carcere, è stato rilasciato dopo la modifica della versione dei fatti raccontata dallo Spencer che ha spiegato alla polizia di non ricordare chi ha tentato di ucciderlo, ma solo che si tratta di un uomo.

Leggi anche Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Tina contenta di lavorare con Sandro

Il detective Sanchez ha il compito di fare ulteriori valutazioni mentre il facoltoso editore ha dovuto fare i conti con una rivelazione inaspettata del figlio Liam, che ha confessato di essere stato lui ad aggredirlo.

Advertisement

Gli spoiler degli appuntamenti della prossima settimana svelano che Steffy (Jacqueline Maclnnes Wood) è gelosa del rapporto stretto tra Liam e Hope al punto che decide di parlare della situazione al padre. La donna è convinta che Hope sia al corrente di un segreto legato al marito e Ridge (Thorsten Kaye), ascoltando la figlia, chiede delle spiegazioni alla Logan.

Bill fa una proposta al figlio Wyatt in modo che rinunci a sposare Katie

Inoltre Hope ammette di non aver mai smesso di amare Liam mentre Thorne vuole trovare un modo per impedire il matrimonio tra Katie e Wyatt, sebbene il tentativo dell'uomo si riveli vano. Liam, invece, ha un nuovo confronto con il padre, pronto a rassicurare il figlio riguardo alle sue intenzioni di non denunciarlo a patto che gli ceda la moglie Steffy.

Advertisement

I migliori video del giorno

Wyatt (Darin Brooks), dal canto suo non vuole rinunciare all'amore per Katie con la quale ha deciso di convolare a nozze ma deve fare i conti con il diniego da parte del padre. Bill non è d'accordo alle nozze tra Wyatt e Katie al punto che promette al figlio di farlo diventare erede unico dell'azienda Spencer, se deciderà di rinunciare a sposare la Logan.

Taylor ritorna a Los Angeles e si scaglia contro Bill

Intanto Liam si trova in preda al senso di colpa e racconta a Steffy di essere stato lui a sparare al padre mentre Taylor fa ritorno a Los Angeles. La donna è arrabbiata per il modo in cui il magnate si è comportato nei confronti di Liam e della moglie [VIDEO]. La figlia di Ridge, dal canto suo prova a convincere il consorte della sua innocenza rispetto all'aggressione nei confronti di Bill ma il giovane Spencer deve fare i conti con le conseguenze della commozione cerebrale. Infine il ritorno di Taylor provoca la preoccupazione di Brooke e Ridge, spaventati da questo arrivo inatteso.