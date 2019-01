Annuncio

Annuncio

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come ci rivelano le anticipazioni, vedremo che il dottor Reese, quello che aiutò Hope a partorire sull'isola di Catalina, mostrerà una bambina a Taylor. In questo frangente faremo anche la conoscenza di Flo, una giovanissima donna che comunicherà alla psichiatra di cercare una mamma per la sua bambina.

Arriva Flo: trame americane di gennaio Beautiful

Taylor, la madre di Steffy, farà per prima la conoscenza di Flo.

Quest'ultima spiegherà alla psichiatra di lavorare nei casinò di Las Vegas aggiungendo di aver conosciuto Reese [VIDEO]tramite un'agenzia di adozioni. La donna racconterà alla Hayes di avere un desiderio, ovvero quello di trovare delle persone giuste che adottino la sua bambina.

Advertisement

In realtà Flo sarebbe una vecchia conoscenza del dottore e farebbe parte del suo piano per proteggere Zoe. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo personaggio entrerà a breve nel cast di Beautiful, come modella della Forrester. In seguito arriverà Reese con una drammatica storia alle spalle. L'uomo, per la sua febbre da gioco, dovrà saldare un debito di circa duecentomila dollari a persone poco raccomandabili che prenderanno di mira proprio Zoe. Faranno del male alla ragazza se l'uomo non salderà in fretta il suo debito. Il dottore sa che Steffy è desiderosa di adottare una bambina e sa anche che sia la Forrester che la madre sono persone molto facoltose. Gli spoiler in merito, quindi, ci rivelano che sarà proprio Taylor il tramite tra Flo e Steffy.

La bimba di Flo è Beth?

Dopo la cerimonia di commemorazione per la piccola Beth [VIDEO], Hope sarà davvero inconsolabile.

Advertisement

I migliori video del giorno

La ragazza confiderà poi alla madre di avere una sensazione stranissima, ovvero quella di sentire la presenza della sua bambina come se non fosse realmente morta. Reese, intanto, comincerà ad avere numerosi sensi di colpa e si confiderà con Taylor. Quest'ultima tenterà di consolarlo dicendogli che non avrebbe potuto fare nulla per evitare quanto accaduto. Il distacco della placente della povera Hope, infatti, non poteva né essere previsto né risolto.

Reese ringrazierà la donna e le dirà di volerle dimostrare il suo amore. Taylor però lo rifiuterà dicendogli di non essere pronta per una nuova relazione. Proprio in quel momento arriverà Flo con la bambina. Ormai tutti credono che la piccola sia Beth, la figlia di Hope, sopravvissuta al parto. Reese avrebbe infatti sostituto la bambina con un'altra neonata decduta alla clinica sull'isola di Catalina.