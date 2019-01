Advertisement

La puntata di Beautiful che tutti aspettavano è finalmente andata in onda in America. Nell'episodio 8000, infatti, che le anticipazioni più volte avevano indicato come tragico, vi è stata la morte della figlia di Hope durante il parto. Intanto nelle prossime puntate americane vedremo che Steffy deciderà di adottare una bambina. Ecco i primi dettagli.

Beth muore: anticipazioni americane di Beautiful

Hope partirà da sola per l'isola di Catalina [VIDEO].

Liam, infatti, non potrà andare con lei a causa di un malanno della piccola Kelly. L'uomo, però, dirà alla moglie che la raggiungerà di lì a poco. Un forte temporale impedirà a Spencer di partire in quanto tutti i voli saranno sospesi.

Durante una chiamata con Hope, il giovane apprenderà che la sua consorte è pronta a partorire per cui si rivolgerà al padre che gli procurerà un elicottero privato. Intanto a Catalina la povera Hope, in preda alla doglie, sarà portata nella piccola clinica dell'isola dove ad assisterla ci sarà soltanto il ginecologo-ostetrico Reese.

La bambina purtroppo nascerà senza vita e sarà proprio Liam, arrivato sull'isola grazie all'aiuto del padre, a comunicarlo alla povera Hope. Durante il parto, infatti, la ragazza ha perso conoscenza ed ha appreso il suo terribile destino soltanto una volta sveglia. Ci si chiede se la bimba morta, però, sia davvero Beth.

La struttura delle trame americane, infatti, fanno intendere che vi sia stato uno scambio di culle. Tale tesi è avvalorata anche dal fatto che l'uomo ha un debito di 200 mila dollari con dei creditori pericolosi che minacciano la figlia.

E poi, prima dell'arrivo della figlia di Brooke in clinica, l'uomo ha detto ad una donna testuali parole "non è stata colpa sua". E soprattutto il medico ha saputo da Taylor che Steffy starebbe valutando la possibilità di adottare una bimba per far sì che Kelly abbia una sorellina. Inoltre a breve entrerà in scena negli episodi americani Flo, un personaggio femminile che potrebbe aiutare il dottore e che condivide un passato insieme a lui.

Steffy vuole adottare una bambina

Le anticipazioni di Beautiful [VIDEO]delle puntate americane ci rivelano che Liam e Hope piangeranno la morte della loro bambina mentre Quinn ed Eric organizzeranno una veglia funebre nella loro casa. Ci sarà anche Steffy che cercherà in ogni modo di supportare la sorellastra in questo tremendo dolore. Anche Taylor resterà profondamente scossa dal tragico destino della piccola Beth per cui deciderà di sotterrare l'ascia di guerra con Brooke sforzandosi di portare in famiglia la pace. Steffy, poi, continuerà a pensare di voler adottare una bimba per dare a sua figlia una sorellina e per questo deciderà di rivolgersi ad un'agenzia. E la direzione che prenderà tale trama oramai sembra quasi certa: Steffy adotterà Beth senza sapere che quella bimba è la figlia della sorellastra, almeno così ci indicano gli spoiler.