Giovedì 24 gennaio viene trasmessa sul piccolo schermo la terza puntata della fiction prodotta dalla Lux Vide [VIDEO], 'Che Dio Ci Aiuti 5' che mette lo spettatore di fronte ad altri colpi di scena. In particolare l'attenzione viene posta sui nuovi arrivi in convento che creano suspense, come dimostra la presenza di Maria, nipote della simpatica Suor Costanza. Si tratta di una giovane donna che ha intenzione di mettere il passato alle spalle soprattutto per quanto riguarda la tematica amorosa e ha paura di non trovare l'uomo giusto.

Il personaggio di Maria è interpretato dalla giovane e promettente attrice Laura Adriani che vanta un ottimo curriculum tra cinema e televisione. Il pubblico può ricordarla per la partecipazione alla longeva serie televisiva della Mediaset, 'I Cesaroni' in cui ha vestito il ruolo della fidanzata di Rudi; mentre a livello cinematografico, ha avuto un ruolo da protagonista nella pellicola "Non c'è più religione".

Le anticipazioni della terza puntata di Che Dio Ci Aiuti 5 in onda giovedì 24 gennaio fanno notare che c'è grande attesa per l'arrivo di Maria.

Suor Angela preoccupata per la nipote di Suor Costanza

Nel primo episodio, dal titolo "Basta un click", vediamo Suor Angela alle prese con momenti di preoccupazione poiché è venuta a sapere della storia della nipote di Suor Costanza. La protagonista ha scoperto che Maria è terrorizzata dal ritorno nella sua vita dell'ex fidanzato pronto a tormentare la vita della donna. Questa situazione complessa finisce per avvicinare la ragazza a Nico (Gianmarco Saurino) in quanto si sente protetta grazie al sostegno dello stimato avvocato. Suor Costanza, invece, continua a occuparsi delle due gemelline ma vuole capire il motivo per il quale le bambine non vogliono tornare dalla madre pur sapendo dove possa stare la donna.

Nel frattempo Valentina dopo essersi ripresa dalle gravi condizioni di salute, si invaghisce del fisioterapista e rischia di cacciarsi in un altro guaio.

Nico innamorato di Maria, le intenzioni di Azzurra

Gli spoiler del secondo episodio della terza puntata, dal titolo "Tu chiamale se vuoi fissazioni" svelano che Suor Angela decide di dare il suo aiuto a Ginevra che mostra difficoltà dopo ciò che è successo con gli alunni [VIDEO]. Nico sembra aver perso la testa per Maria e chiede alla ragazza di avere una relazione esclusiva con lui; infine Azzurra ha fatto ritorno ad Assisi e lascerà il posto solamente dopo aver trovato una persona intenzionata ad acquistare il convento.