Annuncio

Annuncio

La quarta stagione di 'Che Dio Ci Aiuti' ha avuto inizio nel 2017 e ha ottenuto un grande successo [VIDEO], aprendo le danze con un evento atteso come il matrimonio di Guido e Azzurra. Dopo due anni fa ritorno sul piccolo schermo la fiction con protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci che si è detta contenta di prendere parte a questa stagione dopo aver riflettuto attentamente in merito alla sua decisione. In una recente intervista ha spiegato di essere stata convinta dagli sceneggiatori che hanno fatto un lavoro straordinario e la Ricci ha sottolineato che si tratta della stagione più interessante rispetto alle altre.

La prima puntata di Che Dio Ci Aiuti 5 andrà in onda su Rai Uno a partire da giovedì 10 gennaio e riserva molti colpi di scena ai milioni di telespettatori italiani. Ci sono stati dei litigi nel corso di quest'estate tra la produzione Lux Vide e il sindaco di Fabriano, dopo la decisione della troupe di cambiare la location, spostando il set ad Assisi.

Advertisement

Inoltre una delle novità principali si ritrova nell'assenza di alcuni personaggi di rilievo, tra cui spiccano i nomi di Monica e Guido interpretati rispettivamente da Diana Del Bufalo e Lino Guanciale.

Il ritorno all'Angolo del Convento ritrovando le sue amiche

Gli spoiler del primo appuntamento di Che Dio Ci Aiuti 5 rivelano che nell'episodio, dal titolo "Omnia in bonum" fanno notare che Suor Angela e Suor Costanza stanno attendendo l'arrivo di una novizia mentre Nico si diverte a fare conquiste, dimostrando di aver dimenticato la storia con Monica. Il Santopaolo, infatti, si bacia con una sconosciuta ma deve prepararsi per incontrare Asia, una sua vecchia fiamma. L'attenzione principale deve essere posta intorno al ritorno all'Angolo del Convento di Azzurra che porta con sé una novità inaspettata capace di sorprendere e rendere felici i suoi amici.

Advertisement

Azzurra non crede che Valentina abbia tentato il suicidio

Il secondo episodio della prima puntata di Che Dio Ci Aiuti 5, dal titolo "Come nelle favole" vede come protagonista il personaggio di Valentina che si trova a lottare tra la vita e la morte. Non si capisce il motivo per il quale la giovane donna sia stata ridotta in fin di vita e vengono valutate due ipotesi: il suicidio oppure il tentato omicidio nei confronti dell'ex fidanzata di Gabriele. Azzurra si dimostra sicura che Valentina non abbia tentato di togliersi la vita e vuole trovare il colpevole di questa vicenda; infine Nico coinvolge Ginevra in nuove esperienze [VIDEO].