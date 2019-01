Annuncio

Prosegue l’appuntamento sugli schermi di Rai 1 con la quinta stagione di Che Dio ci aiuti, l’amatissima fiction con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela, donna e religiosa fuori dal comune che ha conquistato il pubblico della prima rete. Ma anche con Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi nei rispettivi panni oramai familiari di Suor Costanza e Azzurra. Sono stati ancora una volta i numeri a confermare lo straordinario successo di Che Dio ci aiuti 5 con uno share importante registrato anche giovedì scorso [VIDEO] (superiore del 20%) quando la serie prodotta da Lux Vide e Rai Fiction è stata chiamata a un bel duello televisivo dall’esordio della nuova edizione dell'Isola dei famosi su Canale 5.

Un primo confronto con il reality condotto da Alessia Marcuzzi che la fiction Rai ha vinto alla grande con circa due milioni e mezzo in più di spettatori. Ma adesso l’attesa è tutta per i colpi di scena che preannuncia la quarta puntata, in onda giovedì 31 gennaio evidentemente in prime time su Rai 1.

Anticipazioni: un affascinante e misterioso compratore giunge al convento

Le anticipazioni del settimo episodio, dal titolo Fuori, ci segnalano che Suor Angela si ritroverà ad aiutare una bambina alle prese con un rapporto complicato con la mamma, della quale è forse vittima. Intanto Maria proprio non riuscirà a trovare il coraggio di affrontare suo padre e chiederà allora una mano a Nico. Ma le cose non andranno secondo le previsioni fatte della ragazza e il giovane avvocato si ritroverà al ballo scolastico in compagnia di Ginevra. Nel mentre è sempre in vendita il convento [VIDEO] e, nonostante il prodigarsi delle religiose in un gran lavoro di boicottaggio, un bel giorno si presenta un affascinante e misterioso acquirente.

Nell’episodio numero 8, intitolato L’ultimo ricordo, mentre Suor Angela darà il suo supporto a Nico nella ricerca di uno studente che sembra essersi eclissato, Ginevra riceverà delle fotografie che la raffigurano con Nico in espressioni e atteggiamenti pregiudizievoli.

Ma il lato più preoccupante del fatto è che la novizia non ricorda niente. E le sorprese non finiranno qui, perché si scoprirà che il fascinoso e ambiguo compratore del convento è un amore del passato della venditrice Azzurra.

Che Dio ci aiuti 5 anche in replica streaming su RaiPlay

Gli episodi della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5 saranno visibili anche in streaming su RaiPlay. Inoltre, per chi giovedì 31 gennaio non potesse in alcun modo seguire le vicende della fiction, ricordiamo che dal giorno dopo la messa in onda la puntata sarà disponibile sempre sulla stessa piattaforma online RaiPlay.it.

Accessibile in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, compresi gli episodi di tutte le stagioni precedenti.