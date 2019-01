Annuncio

Giovedì 17 gennaio, alle ore 21.20 su Rai 1, la seconda puntata di ‘Che Dio ci aiuti 5’, la fiction prodotta da Lux Vide per Rai Fiction che ha conquistato il pubblico italiano con le vicende che ruotano intorno a Suor Angela, religiosa sui generis magistralmente interpretata da Elena Sofia Ricci. Vicende che affrontano questioni e problemi della vita quotidiana. A confermare il trasversale interesse di pubblico per questa produzione di grande successo ci sono gli oltre 6 milioni di telespettatori, equivalenti a uno share superiore al 26%, che giovedì scorso hanno seguito il debutto della quinta stagione.

L'esordio migliore di sempre per la serie.

Nella prima puntata [VIDEO] della nuova stagione abbiamo saputo del fatto che Guido e Davide sono rimasti vittime della strada nel corso di un incidente.

Nel nuovo appuntamento assisteremo al terzo e quarto episodio, intitolati rispettivamente ‘Il cuore in soffitta’ e ‘Ultima occasione’. A seguire trame e anticipazioni.

Episodio 3, 'Il cuore in soffitta': il segreto di Ginevra

A creare subbuglio nel convento più amato dagli italiani è arrivata la novizia Ginevra [VIDEO], la quale sembra avere un legame con un giovane imminente al matrimonio. Con il suo naturale e infallibile sentore, suor Angela è immediatamente sospettosa ed entra negli affari della novizia scoprendo un tremendo segreto.

Allo stesso tempo Nico inizia a frequentare Maria, ma presto il giovane scopre la vera identità della nipote ribelle di Suor Costanza e per lui sarà una poco gradita sorpresa. Azzurra invece, che non ha mai creduto completamente al presunto suicidio di Valentina, vorrebbe andare in ospedale a trovarla, ma ogni qual volta si decide a farlo sembra avere sempre una giustificazione per rimandare.

E’ poi Gabriele a dare una bella notizia a Valentina.

Episodio 4, 'Ultima occasione': la verità di Ginevra

Suor Angela però non si fida di Gabriele ed esplorando a suo modo nella vita dell'uomo riesce a scoprire che è stato proprio lui a mettere a repentaglio la vita di Valentina. Nel contempo continua la relazione tra Nico e Maria. Un legame che Ginevra disapprova fortemente e accettando l’offerta di collaborazione da parte di suor Angela le racconterà la verità.

Dopo la messa in onda televisiva, ricordiamolo, gli episodi di ‘Che Dio Ci Aiuti 5’ saranno disponibili anche in streaming on demand su RaiPlay. Compresi tutti gli episodi delle quattro stagioni precedenti e numerosi contenuti extra.