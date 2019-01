Annuncio

Suor Angela tornerà questa sera, 17 gennaio 2019, su Rai 1 per la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 [VIDEO]. La scorsa settimana, la serie ha esordito con un vero e proprio boom di ascolti, raggiungendo i migliori dati Auditel della sua storia, ben al di sopra della quarta già positiva stagione. La serie con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi è riuscita a raggiungere nel prime time del 10 gennaio ben 6.112.000 spettatori pari al 26.4% di share (con punte di quasi 6.500.000 appassionati durante il primo episodio della serata).

Si tratta di dati a dir poco soddisfacenti, che superano del 3% gli ascolti della quarta stagione, e che fanno ben sperare anche per la puntata di questa sera. La fiction riuscirà a superare se stessa questa sera? Essa, come abitudine, sarà divisa in due episodi i cui titoli saranno rispettivamente "Il cuore in soffitta", per il primo, e "Ultima occasione" per il secondo.

Che Dio ci aiuti 5, anticipazioni: 'Il cuore in soffitta'

Suor Angela continuerà anche questa sera il suo impegno nell'aiutare i giovani in difficoltà nella seconda puntata di che dio ci aiuti 5, una delle fiction fiore all'occhiello del palinsesto invernale di Rai 1. Secondo quanto riportano le anticipazioni del primo episodio intitolato "Il cuore in soffitta", Ginevra sembrerebbe avere una relazione con un uomo prossimo alle nozze, mentre Suor Angela scoprirà un importante segreto relativo al passato della novizia. Nico incontrerà Maria e con lei comincerà subito una relazione sentimentale non troppo tradizionale: ciò che lui però non potrà sospettare è che la giovane in realtà è la nipote di Suor Costanza. Il fatto sarà destinato a causare nuovi guai per la coppia appena nata? Valentina si troverà ancora in ospedale, dove fortunatamente riceverà una piacevole notizia da parte di Gabriele, mettendo finalmente fine alla sua preoccupazione sempre più evidente fin dal risveglio dal coma.

Azzurra, nel frattempo, vorrebbe andare a farle visita in clinica ma qualcosa la frenerà: la motivazione avrà forse a che fare proprio con Gabriele?

'Ultima occasione'

Dopo un primo episodio caratterizzato dai problemi di Ginevra e Valentina, le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 5 si concentreranno sul secondo episodio di oggi 17 gennaio intitolato "Ultima occasione". Suor Angela farà una sconcertante scoperta quando apprenderà che Gabriele nasconderà un preoccupante segreto e che se esso venisse a galla potrebbe mettere seriamente in pericolo Valentina. Per quanto riguarda Nico, continuerà a portare avanti la sua relazione con Maria, la nipote di Suor Costanza. Ma il loro rapporto, non risulterà affatto gradito a Ginevra... Azzurra, in difficoltà in merito ad una possibile visita in ospedale a Valentina, accetterà la proposta di Silvia e Daniela di creare problemi a Gabriele. Raggiungeranno il loro obiettivo? In attesa della puntata che andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:25, vi segnaliamo che essa potrà essere rivista anche in streaming su RaiPlay [VIDEO].