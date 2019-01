Annuncio

Giovedì 24 gennaio va in onda su Rai Uno il terzo appuntamento con la serie 'Che Dio Ci Aiuti 5' [VIDEO]. Sono previsti altri colpi di scena nella vita dei personaggi principali, a partire da Maria, nipote di Suor Costanza, la ragazza appena giunta in convento. La fiction con Elena Sofia Ricci continua a ottenere ascolti importanti dimostrando di non deludere le attese del pubblico. La quinta stagione è stata caratterizzata dall'assenza di Lino Guanciale e Diana Del Bufalo, ma è evidente il bisogno di modifiche in merito al cast di una serie, anche se questa è sempre stata campione d'ascolti.

Inoltre abbiamo fatto la conoscenza di alcune new entry tra cui spicca il nome di Ginevra che inizia a stringere un rapporto stretto con l'avvocato Nico Santopaolo. Quest'ultimo ha dovuto fare i conti con una novità inaspettata dopo il ritorno dell'ex fidanzata Asia pronta a rivelare al legale che lui è il padre del piccolo Mattia.

La preoccupazione di Suor Angela per Maria

Gli spoiler del primo episodio della terza puntata di Che Dio Ci Aiuti 5, intitolato "Basta un click" svelano che Suor Angela fa una scoperta sul conto di Maria. Quest'ultima subisce le violenze da parte dell'ex compagno al punto che si vede costretta a chiedere aiuto a Nico intenzionato a stare al fianco della nipote di Suor Costanza. Valentina, invece, dopo un momento difficile dovuto al coma che l'ha vista lottare tra la vita e la morte, può tornare a sorridere grazie alla presenza di Azzurra. L'ex fidanzata di Gabriele (Cristiano Caccamo) finisce per innamorarsi del fisioterapista mentre Suor Costanza è contenta in quanto scopre un segreto che è tale anche per suor Suor Angela. La donna, infatti, ha trovato due gemelline in difficoltà che conoscono il posto in cui potrebbe trovarsi la madre.

La decisione di Azzurra di vendere il convento

Le anticipazioni del secondo episodio del terzo appuntamento, dal titolo "Tu chiamale se vuoi fissazioni" svelano che Suor Angela decide di andare in aiuto di Ginevra (Simonetta Columbu) alle prese con una situazione difficile. La novizia, infatti, è stata costretta ad affrontare una vicenda complessa trovandosi in difficoltà per quanto successo con i propri alunni. Nico, dal canto suo si innamora di Maria proponendole di iniziare una relazione esclusiva; infine Azzurra ha intenzione di mettere in vendita il convento e rimane in attesa di trovare una persona interessata [VIDEO] a rilevare la struttura.