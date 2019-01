Annuncio

Prosegue l'appuntamento su Raiuno con la soap opera Il Paradiso delle signore che ormai è diventato un appuntamento fisso del palinsesto della rete ammiraglia con ascolti decisamente positivi. Oggi passeremo in rassegna le trame delle nuove puntate della soap che vedremo in onda la prossima settimana, dal 4 all'8 febbraio, come sempre alle 15:40 circa. [VIDEO]

Spoiler Il Paradiso delle signore, trame 4-8 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che il clima in casa tra Antonio e Salvatore non è affatto dei migliori dopo che i due fratelli sono diventati rivali in amore per 'colpa' di Elena.

Nel frattempo vedremo che Riccardo è disperato con l'uomo che si sente tormentato dai sensi di colpa per aver mandato all'aria la sua storia d'amore con Nicoletta.

Anche Silvia, nel momento in cui vede di persona Riccardo, si rende conto che l'uomo è disperato per davvero e cercherà di fare il possibile per aiutarlo.

La donna proporrà ai genitori di Nicoletta di convincerla a dargli una seconda chance, ma la diretta interessata non vuole più sentir parlare di Guarnieri.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Salvatore si rivolge ad Anita e le chiede aiuto affinché possa dare una mano ad Elena a trovare un nuovo lavoro. Marta, invece, propone di far assumere Riccardo all'interno del Paradiso sottolineando che potrebbe essere un modo per ringraziarlo dato che ha aiutato Vittorio a chiudere una trattativa molto importante dal punto di vista economico.

La verità di Federico al padre

Intanto, però, tutti si preparano per la messa in onda del Festival di Sanremo. Federico, per cercare d risollevare lo stato d'animo di sua sorella Nicoletta, chiederà alle Veneri [VIDEO]di recarsi a casa loro per guardare la kermesse tutti assieme.

Nelle prossime puntate della soap, in onda fino a venerdì 8 febbraio, inoltre, vedremo che Federico confesserà finalmente a suo padre tutta la verità sulla sua carriera universitaria mentre Marta, dopo aver litigato con Vittorio, decide di non partecipare alla serata organizzata al Paradiso per guardare la finale di Sanremo.

In attesa di vedere in onda questi nuovi episodi della soap su Raiuno, vi ricordiamo che tutti quelli trasmessi fino ad oggi potranno essere rivisti in replica streaming online accedendo al sito web RaiPlay.it di cui è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita per tablet e cellulari.