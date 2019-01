Annuncio

Lunedì 4 febbraio ha inizio una nuova settimana, ricca di sorprese, con la soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso delle Signore', che pone l'attenzione intorno al personaggio di Tina [VIDEO]. Quest'ultima ha dimostrato un carattere forte e non ha intenzione di rinunciare al sogno di diventare una cantante solamente per un errore giovanile. La sorella di Antonio, infatti, ha falsificato la firma della madre per dare inizio alla collaborazione con Sandro, ma è stata scoperta dal produttore discografico pronto a interrompere il rapporto con la giovane donna.

Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 8 febbraio svelano che la situazione in casa Amato non è delle più facili, soprattutto per i difficili contrasti tra Salvatore e Antonio.

Quest'ultimo ha deciso di porre fine alla relazione con Elena e si è imbattuto in un nuovo lavoro, collaborando al circolo. Agnese vive un momento di disperazione, mentre Tina non vuole mollare il canto mettendosi alla ricerca di un maestro che sia all'altezza del Recalcati.

Riccardo in preda alla disperazione

Nel frattempo, Roberta si presenta al Paradiso perché deve fare gli acquisti su richiesta dei genitori, e questa presenza fa venire una nuova idea al Conti. Vittorio pensa che il salto di qualità per il grande magazzino si ritrovi nella possibilità di dare vita a una vendita per corrispondenza. Riccardo, dal canto suo, si trova alle prese con la disperazione, e l'assunzione nell'azienda di famiglia non sembra aver sortito gli effetti sperati. Il figlio di Umberto non riesce a darsi pace per la fine della storia con Nicoletta, che l’ha lasciato dopo essere venuta a conoscenza del tradimento di Riccardo con Ludovica.

Inoltre, lo stato d'animo del giovane Guarnieri è aggravato dal complesso rapporto con il genitore, mentre il piano di Andreina e Luca ottiene i primi frutti dopo l'invito di Umberto.

La preoccupazione di Silvia

Intanto Silvia incontra Riccardo, rendendosi conto della disperazione dell'uomo, al punto che vorrebbe spingere la figlia a dare una seconda possibilità al Guarnieri, ma Nicoletta non cede di fronte a queste richieste, troncando le aspettative dei genitori. Maria, dal canto suo, chiede alle Veneri di fare da modelle per il catalogo del Paradiso ideato da Vittorio: quest'ultimo deve ascoltare il parere di Umberto riguardo a tale proposta. Tina, invece, non si dimostra contenta del nuovo maestro ma una sorpresa potrebbe cambiare l'umore della giovane donna [VIDEO].