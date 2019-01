Annuncio

Nuovi colpi di scena riguardano la vita dei personaggi principali de 'Il Paradiso Delle Signore', tra cui spicca il nome di Tina intenzionata a fare qualsiasi cosa pur di ottenere l'attenzione del produttore Sandro Recalcati [VIDEO]. La donna riesce a colpire l'uomo e spera di avere una nuova opportunità di lavoro mentre c'è grande attesa per il matrimonio di Riccardo e Nicoletta. Il figlio di Umberto ha vissuto un momento difficile al punto che ha deciso di far perdere le tracce della sua persona provocando lo spavento della famiglia; Marta, invece, ha dimostrato di voler essere una donna indipendente.

Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio svelano che Nicoletta viene a sapere del tradimento del fidanzato e decide di non sposare più il giovane Guarnieri.

Questa situazione attira l'attenzione dei giornali che hanno parlato di uno scandalo in quanto le persone sono rimaste meravigliate riguardo alla scelta della figlia di Luciano (Giorgio Lupano) di lasciare l'altare. Inoltre Riccardo parla dei suoi errori a Vittorio confessando al proprietario del Paradiso di aver tradito Nicoletta con Ludovica mentre Luca trova il modo per mettere in cattiva luce la famiglia Guarnieri.

Vittorio organizza un'iniziativa di beneficenza per la raccolta di abiti usati

Lo Spinelli si diverte a creare degli ostacoli nella vita dei suoi avversari e questa volta tocca alla famiglia Guarnieri come dimostra la pubblicazione dell'articolo sul matrimonio mancato di Nicoletta e Riccardo. I Guarnieri rimangono colpiti da questa situazione poiché finiscono al centro di un grande scandalo: Umberto e Adelaide (Vanessa Gravina) non perdono l'occasione per diffamare Nicoletta.

Vittorio, invece, organizza un'iniziativa di beneficenza in merito alla raccolta degli abiti usati; Riccardo, dal canto suo è preoccupato per l'uscita dell'articolo diffamatorio riguardo a Nicoletta al punto che chiede aiuto a Marta e Vittorio.

Tina falsifica la firma della madre

Elena e Salvatore si dicono sicuri del fatto che Aldo sia venuto a conoscenza del bacio mentre Tina si impegna in prima persona nell'iniziativa di beneficenza organizzata dal Paradiso. Luciano, dal canto suo ricatta Umberto per impedire l'uscita dell'articolo sulla figlia; Tina, invece, è entusiasta di lavorare con il produttore Sandro Recalcati (Luca Capuano) al punto che la ragazza arriva a falsificare la firma della madre [VIDEO] in merito al contratto discografico.