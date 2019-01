Annuncio

Annuncio

Lunedì 21 gennaio comincia una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno [VIDEO], 'Il Paradiso Delle Signore' che riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Le trame stanno incuriosendo il pubblico contento di conoscere la storia dei personaggi principali: tra cui spiccano i nomi di Riccardo e Nicoletta. In questo mese c'è stato l'arrivo di una new entry come dimostra il nome di Sandro Recalcati, che conquista il cuore di Tina intenzionata ad attirare l'attenzione del produttore.

Questo personaggio è interpretato da Luca Capuano che ha lavorato in altre fiction di successo: tra le quali spiccano i nomi di 'Le Tre Rose Di Eva' e 'Che Dio Ci Aiuti'. Gli spoiler delle puntate che vanno fino a venerdì 25 gennaio, svelano che Ludovica trova il modo per far saltare il matrimonio di Riccardo passando una notte con il giovane Guarnieri.

Advertisement

Nicoletta viene a sapere del tradimento del figlio di Umberto e non trova altra scelta se non di lasciare l'altare. Tuttavia la ragazza trova conforto tra le braccia del padre pronto ad aiutare la figlia a superare questo momento difficile nella sua vita.

Riccardo chiede aiuto a Marta

Nel frattempo Spinelli non perde tempo trovando il modo per vendicarsi della famiglia Guarnieri, e racconta la vicenda riguardante Riccardo ad un giornalista. Il figlio di Umberto, dal canto suo ammette a Vittorio di aver tradito la moglie perché ha trascorso la notte con Ludovica, per poi prepararsi a parlare con il padre riguardo alla sua tossicodipendenza.

Elena e Salvatore, invece, hanno paura che Aldo si sia accorto di quanto successo tra di loro e vivono momenti di ansia, mentre il Conti organizza un'iniziativa di beneficenza riguardo alla raccolta degli abiti usati al Paradiso.

Advertisement

Umberto e Adelaide non perdono tempo poiché vogliono diffamare Nicoletta, ma Riccardo vuole fermare i propositi del genitore e chiede aiuto a Marta e a Vittorio.

Tina entusiasta di lavorare con Recalcati

Intanto Elena e Salvatore sono sicuri che Aldo abbia scoperto il loro bacio, mentre Irene è pronta a ogni sacrificio pur di attirare l'attenzione di Oscar al punto che aiuta l'uomo a ricucire il rapporto con Clelia. Tina, dal canto suo riesce a rallegrare l'atmosfera nel corso dell'iniziativa di beneficenza organizzata dal Paradiso, mentre Umberto è costretto a bloccare l'articolo intimidatorio riguardo a Nicoletta, dopo i ricatti di Luciano. Infine Tina è felice di poter lavorare con Sandro e decide di falsificare la firma della madre sul contratto discografico [VIDEO].