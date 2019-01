Annuncio

Ci aspettano diverse novità nelle prossime settimane di programmazione della soap Il Segreto [VIDEO]: la ex domestica Antolina manifesta l'intenzione di togliersi la vita. La vicenda prende dunque una piega decisamente drammatica. In realtà si tratta di un mero espediente per spingere il falegname Isaac a convolare a nozze con lei. Isaac infatti sta vivendo un vero e proprio travaglio interiore in quanto da un lato vuole fermamente assumersi le proprie responsabilità di padre, ma dall'altro si rende conto di essere ancora profondamente innamorato della bella Elsa Laguna [VIDEO].

Isaac, a questo punto, non sa più cosa deve fare e questo dilemma sarà uno dei temi principali dei prossimi episodi.

Il Segreto, anticipazioni: Elsa salverà la vita ad Antolina

Ad un certo punto la sempre più disperata Antolina darà seguito alle sue parole, ingerendo delle sostanze venefiche e perdendo così i sensi.

Paradossalmente a scoprirla sarà proprio la rivale in amore Elsa, che farà di tutto per salvarle la vita, forzandola a vomitare, per liberare lo stomaco dalle sostanze tossiche con le quali la donna ha tentato il suicidio. È evidente che un gesto così radicale avrà notevoli conseguenze sul successivo sviluppo della trama de Il Segreto.

Il ritorno a sorpresa di Amancio Laguna. La sua proposta alla figlia Elsa

A rendere ancora più complicata la vita di Elsa ci pensa suo padre Amancio. L'uomo torna in paese quando era da lei creduto morto. Amancio quindi non è deceduto durante l'attentato compiuto in occasione delle nozze di Isaac. A questo punto però Amancio propone alla figlia di ritornare a vivere con lui e quindi di lasciare Puente Viajo, aggiungendo che era a conoscenza della liason tra Antolina e Isaac, e mettendo così ancora una volta in cattiva luce l'uomo agli occhi di Elsa, che tuttavia continua segretamente ad amarlo e non sa più cosa deve fare.

Gracia vuole partorire sulle Alpi

Manca poco al parto per Gracia, ma la giovane manifesta grande nervosismo. A un certo punto si mette in testa di recarsi verso le Alpi dove i metodi per far nascere i bambini sono meno dolorosi e più all'avanguardia. Hipolito (l'istrionico Selu Nieto), che per sua natura è sempre molto incerto, inizialmente si mostra sorpreso, ma successivamente decide di supportare Gracia nella sua decisione di lasciare il paese per far nascere il bambino nelle migliori condizioni. Entrambi i personaggi sembrano particolarmente impreparati al ruolo di genitori.