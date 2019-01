Annuncio

Nel corso degli episodi della soap Il Segreto [VIDEO], che vedremo in televisione da domenica 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019, vedremo Elsa Laguna apprendere, con molto stupore, della gravidanza di Antolina. Inizialmente la donna sceglie il silenzio ma ad un certo punto ha un cedimento del sistema nervoso e si sfoga con Isaac, che ci resta molto male. Antolina è uno dei personaggi chiave di questo periodo, nel contesto de Il Segreto.

Il Segreto, anticipazioni: Isaac non potrà più nascondere la verità

Isaac sa che rischia di dover rinunciare alla bella Elsa, con la quale si trova bene, per assumersi le sue responsabilità di padre sposando l'intrigante Antolina.

Quest'ultima ad un certo punto lo affronta e gli dice che pur di crescere il nascituro è disposta a trasferirsi in Argentina. L'uomo resta sorpreso, ma anche favorevolmente impressionato da tanta determinazione e comincia a pensare di non avere capito fino in fondo la forte personalità della ex domestica.

Confessa quindi a Elsa come stanno veramente le cose: a mettere incinta Antolina è stato effettivamente lui.

La lettera di Donna Francisca Montenegro a Raimundo

Negli episodi de Il Segreto programmati in Italia dal 27 gennaio all'1 febbraio vedremo che Raimundo troverà uno scritto di Francisca, in cui si rivolge a lui disperata per avere assistenza. Raimundo si rivolge a Mauricio e lo prega di mettergli a disposizione un mezzo, per raggiungere l'ultimo luogo dove incontrò Francisca, per togliersi ogni dubbio. Prudencio, intanto, cerca di imbrogliare Julieta Uriarte, millantando testimoni sulla tragica vicenda della morte di Saul e accreditandosi così come unico depositario della verità. A questo punto vedremo Julieta estremamente confusa e indecisa se credere o meno alle parole di Prudencio.

Una scorta armata per proteggere Adela

In questi episodi de Il Segreto [VIDEO]Adela è sempre in pericolo e Carmelo non sopporta più l'idea che qualcuno possa farle del male. Dopo molte perplessità, arriva a decidere di pagare delle persone per assicurare la sua sicurezza. Quale sarà a questo punto la reazione di Adela? Inizialmente accetterà la novità, per preservare la sua incolumità, ma poi noterà che vivere sotto scorta è tutt'altro che agevole, anche perché al minimo pericolo questi uomini non esitano a fare uso delle armi, anche quando non è necessario. Ricordiamo che la telenovela Il Segreto va in onda in Italia con circa sei mesi di ritardo rispetto alla Spagna, dove viene girata e prodotta.