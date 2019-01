Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle trame della soap opera di origini iberiche, “Il Segreto”, [VIDEO]scritta da Aurora Guerra e sempre ricca di colpi di scena. Tra qualche settimana Antolina (Maria Lima) mostrerà finalmente la sua vera natura. Le anticipazioni ci dicono che la new entry, dopo aver raggiunto uno dei suoi obiettivi, sposando Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) facendogli credere di essere in dolce attesa, commetterà un terribile gesto. In particolare, la moglie del carpentiere metterà fine all’esistenza del padre di Elsa Laguna (Alejandra Meco), ovvero di Amancio (Jaime Pujol), dopo avergli urlato tutto il suo odio.

Leggi anche UPAS puntate da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio: Roberto ha un infarto

Il Segreto: Isaac e Antolina sposi, Elsa smaschera la sua ex ancella

Gli spoiler degli episodi [VIDEO]che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset le prossime settimane annunciano che Elsa, purtroppo, perderà nuovamente il suo grande amore, dato che Isaac convolerà a nozze con Antolina.

Advertisement

Il carpentiere lascerà la sua promessa sposa con la convinzione che l’ex domestica aspetti un figlio da lui. A quel punto, la Laguna deciderà di smascherare la sua ex ancella con la complicità di Consuelo. La figlia di Amancio verrà a conoscenza, tramite una missiva, che il suo defunto fratello Jesus ha avuto una relazione clandestina con Antolina. La situazione si complicherà ulteriormente, perché Elsa, dopo aver capito che la sua ex domestica ci ha messo i mezzi per rimanere incinta di Isaac soltanto per farlo allontanare da lei, metterà al corrente il padre Amancio. Quest’ultimo non crederà alle parole della figlia, dato che sarà convinto che Jesus non sia il responsabile dell’attentato avvenuto durante le nozze tra Elsa ed Isaac. Il Laguna Senior, dopo aver discusso con la figlia, se ne andrà via da Puente Viejo, ma qualche giorno prima della cerimonia nuziale tra il Guerrero e Antolina, capirà di essersi sbagliato.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il timore di Antolina, la morte di Amancio

Nello specifico, Amancio, attraverso delle lettere indirizzate ad Antolina, apprenderà che la donna ha avuto una storia d’amore con il suo consanguineo. Dopo aver scoperto la verità, Amancio farà ritorno nel quartiere spagnolo, ma purtroppo non riuscirà nel suo intento perché avrà un incidente a cavallo. Fortunatamente il padre di Elsa verrà ritrovato da Onesimo e Meliton ma quando ormai Isaac e Antolina saranno diventati marito e moglie. La Laguna trascorrerà intere giornate al capezzale del padre, e potrà tirare un sospiro di sollievo quando il dottor Zabaleta le dirà che non è in pericolo di vita. Nel frattempo Antolina perderà le staffe, dopo aver appreso il ritorno di Amancio, perché avrà timore che l'uomo possa metterla in cattiva luce. Purtroppo la moglie di Isaac ascolterà una conversazione tra il Laguna Senior e la figlia, e scoprirà che entrambi sono a conoscenza del suo rapporto con Jesus. A questo punto Antolina rientrerà in possesso delle sue missive e, senza pensarci due volte, ucciderà il suo vecchio datore di lavoro, soffocandolo con un cuscino.