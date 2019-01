Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO], in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda dal 27 gennaio al 1° febbraio, svelano che Raimundo intensificherà le ricerche su Donna Francisca, scomparsa da molto tempo dalla Casona. Antolina, invece, vorrà abbandonare Puente Viejo, mentre Adela verrà malmenata.

Il Segreto: Raimundo alla ricerca di Donna Francisca

Antolina ammetterà di essere incinta dopo essere stata messa alle strette da Elsa (Alejandra Meco).

L'ex ancella, infatti, pretenderà che la sua signorina tenga la bocca chiusa su questa delicata questione, se non svelasse tutto al falegname. Isaac all'inizio rimarrà scioccato in quanto sarà costretto a lasciare per sempre Elsa e sposare la madre del nascituro.

Gli spoiler de Il Segreto, annunciano che Dolores inviterà il marito ad intensificare la ginnastica, mentre il vecchio locandiere capirà che sua moglie è in grave pericolo dopo la lettura dell'ultima missiva arrivata alla Casona. Antolina, intanto, accuserà Elsa di aver spifferato tutto al falegname. Alla Villa, Prudencio si rivelerà un bugiardo quando ingannerà nuovamente la moglie. Infatti rivelerà di aver trovato una persona in grado di scovare il vero assassino di Saul (Ruben Bernal). Infine Julieta (Claudia Galan) non crederà affatto alle parole del consorte, mentre il carpentiere cercherà di trovare una soluzione dopo la notizia della dolce attesa della bionda.

Il Segreto, anticipazioni: Antolina vuole scappare da Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, da domenica 27 gennaio a venerdì 1 febbraio, svelano che Carmelo affiderà la protezione di Adela a tre guardie del corpo.

Mauricio, nel frattempo, accompagnerà Raimundo nell'ultimo posto dove ha incontrato per l'ultima volta la moglie. Alla Villa, la Uriarte comincerà a fare gli occhi dolci al Mesia (Carlos Serrano) dopo essere stata nuovamente delusa da Prudencio. Peccato che il piano della nipote di Consuelo venga scoperto da Fernando. Proprio quest'ultimo acconsentirà ad aiutarla a patto che venga a letto con lui. [VIDEO]

Successivamente, Raimundo e Mauricio troveranno la casupola deserta, mentre Antolina esprimerà il desiderio di imbarcarsi per l'Argentina, se Marcela non glielo impedisse. Infine Adela verrà aggredita da Basilio Duran dopo il licenziamento dei body-guard, mentre Elsa piangerà a dirotto dopo aver scoperto che Isaac sta per diventare padre da Antolina.