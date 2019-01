Advertisement

Advertisement

Lunedì 7 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che regala nuovi colpi di scena ai milioni di telespettatori italiani [VIDEO]. Il personaggio di Julieta rimane al centro delle trame in quanto la nipote di Consuelo è stata costretta ad accettare la proposta di Prudencio di tornare a vivere alla villa in modo da poter scoprire la verità sulla sparizione di Saul. Adela. Dal canto suo Julieta è protagonista di una situazione difficile poiché continua a ricevere delle lettere anonime, ma non sa da quale persona possano provenire le minacce.

La maestra vuole tenere fuori dalla questione il marito Carmelo che vorrebbe aiutare la moglie a superare questa situazione difficile. Le anticipazioni delle puntate in onda fino a venerdì 11 gennaio svelano che Julieta decide di non accettare il consiglio e non ha intenzione di annullare il matrimonio con Prudencio.

Advertisement

Il comportamento dell'Uriarte sorprende il Mesia, mentre Carmelo (Raul Pena) scopre che Adela gli ha mentito riguardo alle minacce: il sindaco vuole andare fino in fondo alla questione.

Il sindaco vuole aiutare la moglie e chiede aiuto al commissario Meliton

L'amico di Severo si rivolge a Meliton chiedendo al commissario se ci possano essere gli estremi per assumere una scorta per la consorte. La maestra, però, non si dimostra dello stesso parere, mentre Antolina finge di essere felice per il ritorno di Elisa che dà vita alla leggenda di un fantasma a Puente Viejo. Matias risolve l'enigma dicendo ai compaesani che la strana presenza è legata alla fidanzata di Isaac. Nel frattempo, il medico Zabaleta visita Elsa e non capisce il motivo per il quale la donna non dia segni di risveglio: pertanto il dottore si vede costretto a comunicare che le condizioni sono più preoccupanti di quanto previsto.

Advertisement

Carmelo e Severo sicuri che ci sia lo zampino della Montenegro

Raimundo e Julieta si impegnano nell'iniziativa di aiutare le persone più bisognose [VIDEO]e la nipote di Consuelo ha la possibilità di capire che Prudencio ha accesso illimitato ai conti della Montenegro. Isaac nel momento in cui Elsa si risveglia, intima ad Antolina di non parlare della notte d'amore trascorsa insieme mentre Don Anselmo e Don Berengario fanno visita alla compagna del Guerrero. Severo e Carmelo, dal canto loro, sono sicuri che dietro i biglietti anonimi inviati ad Adela ci sia lo zampino di Francisca mentre Irene ritiene che ci sia qualcosa di più personale intorno a queste minacce.