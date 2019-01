Advertisement

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate di gennaio, svelano che Julieta minaccerà Fernando Mesia con una pistola dopo averle fornito la prova regina della colpevolezza di Prudencio nella morte di Saul.

Il Segreto: Julieta si concede a Prudencio

Le conseguenze della morte di Saul faranno da padrona alle prossime puntate de Il Segreto. Come abbiamo visto l'amato di Julieta è stato ucciso da Prudencio durante la sua evasione del carcere grazie alla complicità di una guardia corrotta.

Gli spoiler annunciano che il cattivo degli Ortega farà credere alla moglie che Saul sia stato ucciso da un ladro, che viaggiava insieme a lui sul furgone che li stava trasportando in un altro istituto penitenziario.

Intanto verrà recuperata la camicia e non il corpo dello sfortunato Ortega, tanto che la nipote di Consuelo fingerà di fare pace con il marito.

Inoltre accetterà di trasferirsi alla Villa per scoprire se davvero Fernando abbia ucciso Saul su ordine di Donna Francisca. Per tale ragione la ragazza arriverà addirittura a consumare le nozze con il minore degli Ortega, tanto da apprendere che quest'ultimo aveva prosciugato i conti di Francisca [VIDEO] fin dal primo giorno dal suo arrivo a Puente Viejo.

Julieta punta una pistola contro Fernando

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, trasmesse a gennaio, svelano che Julieta non contenta del modo in cui suo marito sta conducendo le indagini, tenterà di sedurre il Mesia, il quale a sua volta capirà di essere vittima del suo doppio gioco. Per questo motivo la ragazza gli confesserà di essere tornata alla Villa per capire se è davvero l'assassino che ha tolto la vita al sua amato.

Dall'altro canto, il figlio diabolico di Olmo Mesia fornirà alla giovane degli indizi importanti, dopo aver respinto con fermezza le accuse e voluto in cambio trascorrere una notte con lei [VIDEO]. Fernando, a questo punto, inviterà la Uriarte a controllare in un bauletto di proprietà del marito dopo aver allontanato quest'ultimo con una scusa dalla tenuta della Montenegro.

In questa occasione, la ragazza si ritroverà tra le mani l'arma da fuoco usata per uccidere Saul. Una scoperta che getterà la Uriarte in confusione tanto da sospettare che Fernando stia cercando di incastrare suo marito. Per tale ragione la ragazza punterà una pistola contro il Mesia per spingerlo a confessare la verità.

Quest'ultimo, a questo punto, convincerà la nipote di Consuelo della colpevolezza di Prudencio, facendole notare che le tre pallottole mancati dal caricatore sono quelle utilizzate per sbarazzarsi di Saul e dell'altro delinquente, un testimone scomodo. Infine Julieta dedurrà che Prudencio ha fatto carte false pur di sposarla.