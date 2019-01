Annuncio

Annuncio

Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto, in onda tutti i giorni su canale 5 alle 16,15 circa ed il martedì sera alle 21, 25 su Rete 4. Nel corso delle puntate delle prossime settimane, Julieta cercherà di indagare sempre più a fondo sulla morte del suo amato Saul e, anche grazie all'aiuto di Fernando che è estraneo ai fatti, comprenderà che il vero colpevole dell'omicidio è Prudencio. Da quel momento in poi, la giovane inizierà ad elaborare un piano per vendicarsi del legittimo consorte.

Leggi anche UPAS puntate da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio: Roberto ha un infarto

Dopo avergli dato appuntamento in un bosco isolato, ella gli punta un'arma per ucciderlo.

Julieta tenta di sedurre Prudencio e Fernando

Poco tempo fa, la Uriarte ha accettato la proposta di suo marito Pudencio di tornare a vivere con lui alla villa in cambio della promessa da parte di quest'ultimo, di indagare per scoprire chi sia l'assassino di Saul e di consegnarlo alla giustizia.

Advertisement

La giovane si accorge però che il tempo passa e che le indagini continuano ad essere ad un punto morto. Julieta prende allora un'iniziativa, quella di stare più vicina a suo marito, cercando sottilmente di sedurlo e di fargli pressione affinché egli continui a fare interessare la guardia civile al caso. L’Ortega junior, sentendosi messo alle strette, decide di far credere alla moglie che ad uccidere Saul, sia stato Fernando, su ordine di donna Francisca. La nipote di Consuelo si avvicina allora al Mesia per fargli ammettere il misfatto.

Fernando capisce il doppio gioco di Julieta

Fernando Mesia pur sentendosi lusingato dal tentativo [VIDEO] di seduzione di Julieta nei suoi confronti, è un uomo molto scaltro ed immediatamente, egli comprende il suo doppio gioco. Alla ragazza non resta perciò che rivelargli le sue reali intenzioni, cioè che vuole scoprire il colpevole della morte di Saul.

Advertisement

I migliori video del giorno

Inoltre, ella ammette di essere fermamente convinta che suo marito sia coinvolto nel misfatto. Il figlio del terribile Olmo, le spiega in modo del tutto convincente di essere estraneo a quell'omicidio e le dice di volerla aiutare a far emergere la verità. In cambio, però lei dovrà passare una notte con lui. Fernando, con una scusa, fa allontanare Prudencio dalla tenuta Montenegro per una notte. In tal modo, Julieta è libera di frugare nella sua camera dove, in un cassetto, trova un'arma. Questo la convince che l'assassino del suo amato è suo marito.

Julieta vuole vendicarsi di Prudencio

Julieta, dopo aver compreso che l'unico colpevole [VIDEO]della scomparsa di Saul altri non è che suo marito Prudencio, vuole vendicarsi di lui. Insieme a Fernando, ella organizza un piano per eliminarlo. Il Mesia infatti farà in modo che egli si rechi in un bosco isolato dove ad attenderlo c'è la ragazza, che intende liberarsi di lui per sempre. La Uriartre infatti, appena raggiunta dal consorte, gli punta contro l'arma precedentemente trovata in un cassetto di quest'ultimo e, proprio mentre sta per premere il grilletto per colpirlo a morte, ecco accadere qualcosa di apparentemente miracoloso.

Julieta viene infatti raggiunta da Saul, che le impedisce di sparare e di macchiarsi di un omicidio.