Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto e relative alle puntate in onda dal 27 gennaio al 1 febbraio 2019 [VIDEO]. Come di consueto la telenovela ideata da Aurora Guerra ci terrà compagnia tutti i pomeriggi a partire dalle 16,20: appuntamento serale invece su rete 4 il martedì in prima serata. Molte le novità e i colpi di scena che interesseranno i protagonisti di Puente Viejo nell'ultima settimana di gennaio, prima tra tutte, la scoperta di Elsa sull'identità del padre del bambino che aspetta Antolina.

Fernando e Julieta inaspettatamente, diventeranno invece complici e alleati nella ricerca del colpevole della scomparsa di Saul.

Il Segreto anticipazioni: Elsa disperata, il padre del figlio di Antolina è Isaac

Nelle prossime puntate de Il Segreto Elsa scoprirà che Antolina è incinta.

Sebbene la giovane non voglia rivelare nulla sull'identità del padre del bambino, la Laguna comincerà ad indagare e per tale motivo chiederà aiuto alla pettegola del paese. Sarà proprio Dolores a rivelare come tutti i paesani prima del suo ritorno, pensassero che prima o poi, tra Isaac e la biondina, sarebbe successo qualcosa. Una insinuazione che mette in allarme Elsa, la quale, già negli scorsi episodi aveva chiesto all'amica se tra lei e il carpentiere fosse accaduto, ottenendo però una risposta negativa qualcosa. La scoperta della gravidanza, getterà nel panico Isaac, il quale non confesserà subito alla sua amata la verità. Solo dopo che Antolina si dichiara disposta a partire per l'Argentina e a crescere il figlio da sola, prenderà la decisione di rivelare tutto ad Elsa [VIDEO], la quale sarà sconvolta dalla notizia e in lacrime disperata si rifugierà in camera sua.

Fernando e Julieta alleati per scoprire la verità su Saul

Julieta da qualche tempo è tornata a vivere alla Villa, con l'unico scopo di smascherare l'assassino di Saul. La Uriarte sta cominciando a sospettare che Prudencio la stia ingannando e che non sia estraneo alla scomparsa del fratello. Come vedremo negli episodi de Il Segreto in onda dal 27 gennaio al 1 febbraio, Julieta tenterà di sedurre Fernando [VIDEO]per ottenere informazioni, ma Mesia non cederà alle avance della giovane e la metterà con le spalle al muro chiedendo spiegazioni sul suo comportamento. Sarà in questo frangente che, la nipote di Consuelo, si vedrà costretta a confessare la verità. Come vedremo, inaspettatamente Fernando non si arrabbierà con Julieta, ma si offrirà di aiutarla a smascherare il colpevole. Tuttavia in cambio però si dovrà concedere a lui. Un'alleanza pericolosa quella che vedremo nelle prossime puntate della soap iberica; non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come andrà a finire questa intricata vicenda.