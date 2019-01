Annuncio

Le telenovele spagnole create dall’autrice Aurora Guerra continuano ad ottenere un grande successo anche sugli schermi televisivi italiani. Le anticipazioni degli episodi de “ll Segreto” [VIDEO] che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, ci dicono che non mancheranno i colpi di scena. Raimundo Ulloa, dopo aver pedinato il figlio del defunto Olmo per scoprire se è implicato con la scomparsa della sua adorata moglie Francisca Montenegro, non farà ritorno a Puente Viejo.

Julieta Uriarte, invece, per fare finalmente luce sul presunto decesso di Saul Ortega, soddisferà i desideri carnali di Fernando Mesia.

Il Segreto: Elsa apprende che Isaac diventerà padre, la scoperta di Fernando

Nelle puntate che il pubblico [VIDEO] italiano avrà modo di vedere ad inizio febbraio 2019, Isaac, dopo un’iniziale titubanza, affronterà la realtà, dato che rivelerà ad Elsa Laguna che la creatura che aspetta Antolina è suo figlio.

La sorella del defunto Jesus, dopo aver appreso che il suo promesso sposo diventerà padre, non la prenderà affatto bene: infatti resterà nella sua stanza per non incontrare i futuri genitori. Intanto, il Guerrero si sfogherà con Don Anselmo che lo inviterà ad assumersi le proprie responsabilità come uomo. Successivamente Fernando Mesia rimarrà sconvolto dopo essere entrato in possesso di un telegramma indirizzato a Raimundo Ulloa e scritto da Maria Castaneda: grazie a questo indizio, il figlio del defunto Olmo apprenderà che la sua ex moglie vive a Cuba con Gonzalo Castro. Il Mesia, dopo aver scoperto finalmente che la figlia di Emilia e Alfonso non è morta come tutti credono, inizierà ad assumere uno strano atteggiamento. Nel frattempo, Raimundo sarà disposto a tutto pur di ritrovare la sua amata Francisca, sparita dalla villa all’improvviso.

L’ex locandiere deciderà di mettersi alla ricerca della dark lady, dopo aver dato un’occhiata all’ultima lettera che gli ha inviato. In particolare, il padre di Emilia, dopo essersi accorto che le iniziali di una frase della missiva formano il nome della nipote Maria, si convincerà che sua moglie si trova in pericolo. A questo punto, Raimundo raggiungerà il luogo in cui ha visto per l’ultima volta la Montenegro con la complicità di Mauricio.

La sparizione dell’Ulloa, Julieta fa l’amore con il Mesia

In seguito, l’Ulloa Senior farà perdere le sue tracce, dopo aver seguito Fernando fino ad una misteriosa clinica psichiatrica. Purtroppo, Don Berengario verrà turbato dall’arrivo a Puente Viejo di un’anziana donna chiamata Magdalena, che non appena lo vedrà lo scambierà per il marito Armando. Il sacerdote farà di tutto per prendere le distanze dalla nuova arrivata, mentre Dolores inizierà a generare dei pettegolezzi dato che crederà che la forestiera non sia una bugiarda. Julieta, non appena Fernando le dirà di avere delle prove per accusare Prudencio come assassino del decesso di Saul, si concederà all’uomo per scoprire finalmente la verità.

Per fortuna il Mesia, dopo aver vissuto dei momenti passionali con la Uriarte, rispetterà la promessa fatta. Quest’ultima, grazie all’ex marito di Maria, troverà tra le cose personali del consorte l’arma con cui si è sbarazzato del fratello. Intanto, Basilio Duràn, non essendo riuscito ad uccidere Adela dopo averla colpita sulla nuca con la sua pistola, si travestirà da medico per portare al termine la sua vendetta. Per finire, Carmelo sempre più preoccupato, dirà a Severo di essere disposto ad uccidere l’aggressore della sua amata.