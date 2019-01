Annuncio

Giunge al termine la prima stagione de La compagnia del cigno, la fortunata serie televisiva di Raiuno con protagonista Alessio Boni che in queste settimane di messa in onda ha registrato ascolti a dir poco ottimi in prime time. La prossima settimana, precisamente lunedì 4 febbraio, verrà trasmessa la sesta e ultima puntata della serie che si preannuncia ricca di colpi di scena per tutti i protagonisti , i quali si preparano all'atteso concerto di fine anno. [VIDEO]

La compagnia del cigno, la trama della sesta puntata

Le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata de La compagnia del cigno, in onda lunedì prossimo su Raiuno, rivelano che nel primo episodio dal titolo 'Un padre' vedremo che tutti si preparano per il concerto di fine anno e la tensione si fa sentire.

Robbo viene scelte dall'insegnate per l'esibizione e dovrà farlo al posto di Domenico. Per fare in modo che la Bramaschi si dedichi solo alla preparazione di Robbo, Irene torna a fare qualche lezione all'interno del conservatorio e si troverà nuovamente a che fare con Luca.

Per i due non sarà per niente facile ritrovarsi in questo contesto.

Nel frattempo vedremo che Sara rischia di perdere l'anno. La ragazza, però, non può permettersi di rischiare perché in tal caso significherebbe perdere anche i soldi della borsa di studio. Occhi puntati anche sul padre di Domenico che tenta in tutti i modi di ostacolare la storia d'amore del figlio con Barbara.

Le anticipazioni dell'ultimo episodio della sesta puntata de La compagnia del cigno dal titolo 'Il nostro futuro', invece, rivela che Matteo, dopo essersi ricordato dell'aggressione nei confronti del padre, troverà il coraggio di chiedergli scusa. Intanto Sofia non riesce a non pensare a Matteo e per questo motivo deciderà di farsi avanti. Antonia, invece, si renderà conto che stare con Rosario è ciò che la rende maggiormente felice.

Dove rivedere gli episodi della fiction in streaming

Per chi in queste settimane si fosse perso alcune delle puntate de La compagnia del cigno trasmesse su Raiuno, vi segnaliamo che sarà possibile rivederle in replica streaming online [VIDEO] accedendo al sito web RaiPlay.it di cui è possibile scaricare anche l'applicazione free per tablet e cellulari. In questo modo potrete rivedere tutti gli episodi che sono andati in onda in televisione direttamente dai vostri dispositivi mobili senza dover fare per forza ricorso al computer di casa.