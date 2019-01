Annuncio

Annuncio

Prende forma il cast de L'Isola dei Famosi 2019, il fortunato reality show condotto da Alessia Marcuzzi che rivedremo in onda su Canale 5 a partire dal prossimo giovedì 25 gennaio in prime time. In questi giorni sulle pagine del settimanale 'Spy' sono stati svelati i nomi dei primi nuovi concorrenti che vedremo sbarcare in Honduras nel corso delle prossime settimane e proprio oggi sono stati svelati, dalla conduttrice stessa, i nomi degli opinionisti che quest'anno prenderanno il posto di Mara Venier e Daniele Bossari. [VIDEO]

Svelate le nuove opinioniste dell'Isola dei famosi 2019

Iniziamo proprio dai nomi dei nuovi opinionisti di questa edizione.

Contrariamente ai tanti nomi che sono stati fatti sul web e sui giornali nel corso di queste settimane, possiamo svelarvi che quest'anno, a commentare le avventure dei concorrenti dell'Isola dei famosi 2019 in studio con la Marcuzzi, ci sarà una coppia di donne.

Advertisement

Parliamo di Alba Parietti, la quale torna nuovamente a Mediaset come presenza fissa in un programma. Per lei, tuttavia, non si tratta della prima partecipazione all'Isola, dato che già in passato aveva avuto modo di fare l'opinionista nel reality show quando era condotto da Simona Ventura e tra l'altro è stata anche una concorrente.

La seconda opinionista di questa edizione, invece, è Alda D'Eusanio: per lei si tratta di una novità in assoluto, dato che l'Isola non l'ha mai fatta né come concorrente né come opinionista oppure inviata. Una coppia che si preannuncia particolarmente esplosiva, dato che sia Alba che Alda sono due donne senza peli sulla lingua e quali sicuramente sapranno essere pungenti e a tratti 'spietate' con i concorrenti di quest'anno.

Il cast di concorrenti dell'Isola dei famosi

Ma chi ci sarà nel cast di naufraghi di questa Isola dei famosi 2019? [VIDEO] Le anticipazioni sul cast di concorrenti riportate da 'Spy' rivelano che troveremo la bellissima Taylor Mega, nota per essere l'ex fidanzata di Flavio Briatore.

Advertisement

E poi ancora ci sarà Marina La Rosa, famosa per essere una delle concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello.

Tra i concorrenti in gara quest'anno, inoltre, vi segnaliamo anche la presenza dell'attore Kaspar Kapparoni e quella di Luca Vismara, il cantante protagonista della scorsa edizione di Amici. Il cast dell'Isola dei famosi, inoltre, potrà contare anche sulla presenza di Paolo Brosio, Sarh Altobello, Jo Squillo e Riccardo Fogli.