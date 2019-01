Annuncio

Arrivano le prime anticipazioni sul cast di concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, il fortunatissimo reality show condotto da Alessia Marcuzzi che rivedremo in onda su Canale 5 a partire da giovedì 24 gennaio. Quest'anno, infatti, all'Isola spetterà la difficile serata del giovedì e quindi dovrà vedersela contro la fiction dei record Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci che ogni settimana si porta a casa una media di circa sei milioni di fedelissimi spettatori. Intanto, però, il cast di questa Isola sembra promettere bene anche se tra i naufraghi non ci sarà Giulia De Lellis. [VIDEO]

Il cast della nuova Isola dei famosi 2019 in onda dal 24 gennaio

Dopo vari tira e molla, infatti, è stata proprio Giulia De Lellis a fare chiarezza sulla sua possibile partecipazione al reality show Mediaset e quindi possiamo svelarvi che non sbarcherà in Honduras per la prossima edizione dell'Isola dei famosi.

Non ci sarà neppure il suo ex Andrea Damante: anche in questo caso, la smentita è arrivata da parte dell'ex tronista stesso di Uomini e donne sul suo profilo ufficiale Instagram.

E allora chi saranno i nuovi concorrenti dell'Isola dei famosi 2019? Le anticipazioni ufficiali sul cast arrivano dalla pagina Instagram del reality show, dove apprendiamo che quest'anno dovranno affrontare la lotta alla sopravvivenza Paolo Brosio e Marina La Rosa. Per il primo si tratta di un ritorno sul 'luogo del delitto', dato che già in passato ha vestito i panni di naufrago. Per Marina, invece, si tratta di un ritorno in tv a distanza di molti anni dalla sua partecipazione alla prima storica edizione del Grande Fratello.

Marco Maddaloni e Kaspar Kapparoni nel cast

Nel cast di questa nuova Isola 2019, inoltre, vi segnaliamo anche la presenza di Marco Maddaloni: [VIDEO] il suo spirito sportivo, dovrebbe essere fondamentale per riuscire a mantenere coeso il gruppo di naufraghi. E poi ancora in Honduras vedremo sbarcare anche l'attore Kaspar Kapparoni e le bellissime Viktorja e Virginia Mihajlovic, figlie del grande campione di calcio.

In queste ore, inoltre, sempre sulla pagina Instagram del reality show è stata confermata anche la presenza dell'ex calciatore Ghezzal e quella di Aaron Nielsen. Un cast che tuttavia si arricchirà nel corso delle prossime settimane anche di altri nomi. Riccardo Signoretti, direttore di 'Nuovo', sulla sua pagina ufficiale Instagram ha svelato che all'Isola dei famosi potrebbero sbarcare anche Maria Teresa Ruta, Antonella Elia e il Mago Otelma.