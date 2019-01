Annuncio

Ritorna l'appuntamento in prime time con L'Isola dei Famosi 2019. Da stasera, giovedì 24 gennaio, verrà trasmessa la nuova edizione del reality show Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi che quest'anno si propone al pubblico in una veste rinnovata e con tante novità. Il cast sembra promettere bene, anche se in molti sui social scrivono di non conoscere nel dettaglio tutti i protagonisti di questa edizione, molti dei quali potrebbero essere definiti dei 'Nip'. Occhi puntati anche sul daytime del reality show, che quest'anno si dividerà tra tutte le reti generaliste Mediaset. [VIDEO]

Gli orari del daytime de L'Isola dei famosi 2019 in televisione

Partiamo proprio dagli appuntamenti con il daytime di questa Isola dei famosi 2019 che vedremo in onda da stasera su Canale 5.

Tutti coloro che vorranno seguire le avventure dei naufraghi protagonisti di questa edizione potranno sintonizzarsi ogni giorno su Canale 5 alle ore 16.25 per la breve striscia del daytime di dieci minuti.

E poi ancora vi segnaliamo la doppia finestra quotidiana in programma su Italiauno: quella delle 12.10 (a partire da lunedì) e successivamente quella delle 17.55. Grande spazio all'Isola dei famosi 2019 anche su La5: tutti i giorni, infatti, a partire dalle 11.55 andrà in onda una versione 'Extended edition' del reality show che proseguirà fino alle 16.

Stessa cosa anche su Mediaset Extra [VIDEO], dove è in programma un doppio appuntamento quotidiano con L'Isola dei famosi: quello delle 7.30 del mattino e successivamente quello delle 17.15 che andrà avanti fino alle 21.15 circa. Inoltre sarà possibile seguire le avventure dei concorrenti di questa edizione anche in streaming online accedendo al sito web gratuito dell'Isola dei famosi, dove troverete caricate online tutte le puntate del daytime.

Il cast della nuova Isola dei famosi: spiccano Brosio e Jo Squillo

Ma chi sono i nuovi concorrenti di questa Isola dei famosi 2019? Le anticipazioni ufficiali sul cast rivelano che tra i volti veramente noti vanno segnalati quelli di Paolo Brosio, che tornerà a distanza di anni dalla sua esperienza di inviato. E poi ancora vedremo sbarcare in Honduras Kaspar Kapparoni, Jo Squillo, Riccardo Fogli e Marina La Rosa.

E poi ancora ci saranno un bel po' di bellocci che tuttavia non sono proprio così famosi, come nel caso si Sarah Altobelli, nota per essere la sosia italiana di Melania Trump, Taylor Mega nota per il suo flirt con Briatore, Aaron Nielsen figlio di Brigitte e Luca Vismara, protagonista della scorsa edizione di Amici.