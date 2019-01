Annuncio

Arriva il primo cambio di programmazione per L'Isola dei Famosi 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi tornato in onda su Canale 5 con questa nuova attesissima edizione, che tuttavia non ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista auditel. Le anticipazioni di queste ore rivelano che a partire dalla terza puntata in poi, il reality show lascerà il prime time del giovedì sera per sbarcare nella difficile serata della domenica, dove dovrà vedersela con Che tempo che fa ma anche con Le Iene Show in onda su Italiauno.

L'Isola dei famosi 2019 cambia giorno di messa in onda: l'annuncio di Alessia Marcuzzi

A confermare la notizia è stata anche Alessia Marcuzzi ad apertura della puntata de L'Isola dei famosi 2019 di questa sera.

La padrona di casa del reality show, infatti, ha ribadito che dalla terza puntata in poi il reality show si sposterà nel prime time domenicale. Questo vuol dire che la terza puntata dell'Isola verrà trasmessa il prossimo 3 febbraio e anche la quarta puntata andrà in onda sempre di domenica.

E così l'Isola prenderà il posto della fiction La dottoressa Giò, che fino alla scorsa settimana ha occupato il prime time di Canale 5, riscontrando però ascolti ben al di sotto delle aspettative, con una media di appena due milioni e mezzo di spettatori. La sfida, tuttavia, non sarà per niente facile per la Marcuzzi, dato che su Raiuno ci sarà la super concorrenza di Che tempo che fa di Fabio Fazio, mentre su Italiauno proseguirà l'appuntamento con Le Iene seguito soprattutto da un pubblico di giovani e giovanissimi.

Un cambio programmazione dovuto al fatto che in questo modo si eviterà lo scontro diretto con il Festival di Sanremo 2019, trasmesso su Raiuno dal 5 al 9 febbraio. Il reality show, infatti, non dovrà vedersela con la storica kermesse musicale che sicuramente anche quest'anno farà incetta di ascolti in prime time.

Debutto deludente per la nuova Isola dei famosi

E dopo il debutto sottotono, l'Isola non poteva permettersi di sfidare il colosso Sanremo, dal quale scappa anche Maria De Filippi con il suo collaudato C'è posta per te (che si porta a casa circa il 30% di share a puntata). La prima puntata di questa nuova stagione dell'Isola, infatti, ha debuttato con un ascolto medio di circa tre milioni di spettatori, senza andare oltre la soglia del 18%. Numeri decisamente bassi se paragonati al debutto dello scorso anno, quando la media fu di oltre 4.5 milioni di spettatori.