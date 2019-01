Annuncio

Il cast della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi è stato ultimato. Il prossimo giovedì 24 gennaio, in prime time su Canale 5, andrà in onda la prima puntata di questa nuova edizione del reality show Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi. Un appuntamento imperdibile per milioni e milioni di spettatori che attendono con trepidazione di vedere i nuovi concorrenti vip alle prese con la fame e la lotta alla sopravvivenza. Dopo settimane di rumors e tira e molla, ecco che i nomi di tutti i concorrenti sono stati ufficializzati in queste ore [VIDEO] sulla copertina di 'Tv Sorrisi e Canzoni'.

Il cast completo dell'Isola dei famosi: svelati i nuovi concorrenti in gara

Le anticipazioni ufficiali rivelano che tra i naufraghi di questa edizione vi segnaliamo la presenza di Kaspar Kapparoni e quella di Paolo Brosio, rispettivamente l'attore e il mistico del gruppo.

E poi ancora tra i naufraghi ufficiali di questa Isola dei famosi ci sarà la bellissima Demetra Hampton, nota per la sua partecipazione di qualche anno fa al reality game La Talpa.

Occhi puntati anche su Riccardo Fogli, ex componente dei Pooh e su Marina La Rosa, protagonista della prima storica edizione del Grande Fratello. In gara anche il judoka Marco Maddaloni e Luca Vismara, concorrente della passata edizione di Amici.

Dalle pagine di 'Sorrisi e Canzoni', inoltre, viene confermata la presenza di Sarah Altobello, Jo Squillo e quella di Alvin. Tra i nomi meno noti, invece, vi segnaliamo quello delle figlie di Mihajlovic, ma anche la modella Youma Diakite, Taylor Mega e Douglas Meyer, figlio di Brigitte Nielsen.

Il mistero sull'inviato dell'Isola 14: Filippo Nardi o ritorna Alvin?

Resta il mistero, invece, a proposito dell'inviato dell'Isola dei famosi. Nelle scorse ore, infatti, sulla pagina Instagram del reality e anche a Verissimo, era stata data per certa la presenza di Filippo Nardi, che quest'anno doveva curare i collegamenti dall'Honduras con la padrona di casa Alessia Marcuzzi. [VIDEO]

E invece, stando alle ultime indiscrezioni riportate in queste ore da TvBlog[.]it, sembrerebbe che Filippo Nardi non sarebbe ancora l'inviato ufficiale del reality show, dato che nel corso della prima puntata trasmessa giovedì sera su Canale 5, potrebbe esserci un colpo di scena e la conduttrice potrebbe comunicare ad Alvin, che sarà ancora lui l'inviato ufficiale dell'Isola dei famosi, dopo che ha svolto questo compito già per due edizioni.

