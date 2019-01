Advertisement

Brutta sorpresa per tutti gli amanti del Festival di Sanremo che speravano di rivedere anche quest'anno il maestro Beppe Vessicchio sul palco dell'Ariston. In queste ore, infatti, intervistato da Il Resto del Carlino, il maestro d'orchestra ha spiazzato tutti dando il triste annuncio della sua assenza sul famoso palco della kermesse canora che anche quest'anno verrà curata dal punto di vista artistico da Claudio Baglioni, confermato per il secondo anno di fila dopo lo straordinario successo di ascolti della passata stagione. [VIDEO]

La confessione di Beppe Vessicchio: 'Non sarò al Festival'

Beppe Vessicchio, diventato una vera e propria istituzione dal punto di vista social legato al Festival di Sanremo, ha fatto sapere che da qualche giorno sono già cominciate le prove dei cantanti big di quest'anno con l'orchestra e che lui non è stato contattato né da qualche artista in gara né dalle case discografiche.

E così Vessicchio ha precisato che quest'anno il Festival di Sanremo lo guarderà da casa e quindi non sarà sul palco a dirigere. "Va bene così" - ha dichiarato il maestro anche se sui social si è scatenata un'accesa polemica e in molti stanno chiedendo a Claudio Baglioni di intervenire e di non lasciare a casa il mitico Beppe.

Annunciati i nomi dei conduttori: il ritorno di Virginia Raffaele

In attesa di scoprire se ci saranno dei risvolti dell'ultima ora, dopo le polemiche che si sono scatenate in rete per l'assenza del maestro Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo, vi diciamo che in questi giorni sono stati anticipati i nomi dei conduttori che prenderanno parte alla kermesse canora di Raiuno.

Al fianco del timoniere Claudio Baglioni, [VIDEO] che vestirà anche quest'anno i panni di direttore artistico, ci sarà la coppia inedita composta da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Per quest'ultimo si tratta di un vero e proprio debutto nelle vesti di conduttore della storica kermesse canora mentre per la Raffaele si tratta più di un ritorno visto che il palco dell'Ariston ha avuto modo di calcarlo sia come conduttrice che come ospite d'eccezione.

Non si esclude, però, che durante la prima serata di questo Sanremo 2019 possano tornare sul palco anche la coppia d'oro della passata edizione. Parliamo di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, amatissimi dal pubblico e in grado di portare il Festival a risultati d'ascolto eccezionali conquistando in tutte le serate una media del 50% di share.