Le trame dell’appassionante soap opera di origini iberiche “Il Segreto”, [VIDEO]scritta da Aurora Guerra e ambientata negli anni 20’, riescono sempre a stupire. Nelle puntate che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere la settimana prossima, a Puente Viejo metterà piede un amico di Maria Castaneda, chiamato Roberto Sánchez. Quest’ultimo alloggerà alla villa di Francisca Montenegro e sin da subito dimostrerà di avere un rapporto stretto con la figlia di Emilia, con Alfonso e con Esperanza e Beltran.

I Miranar invece saranno alle prese con l’ennesimo dilemma, perché la birra in vendita nella loro bottega avrà degli effetti negativi.

Il Segreto: Elsa contro Dolores, Saul e Julieta sposi

Le anticipazioni degli episodi [VIDEO] che saranno trasmessi su “Antena 3” dal 21 al 25 gennaio 2019, ci rivelano che il dottor Alvaro si riprenderà grazie alle cure di Elsa.

Matias andrà a visitare Isaac e si accorgerà che è molto sottomesso da Antolina. Intanto quest’ultima rivelerà ai coniugi Castaneda che la Laguna approfitta del suo lavoro per trascorrere più tempo possibile con il dottor Alvaro. Successivamente, la sorella del defunto Jesus, dopo aver procurato del cibo ad Alvaro, gli chiederà delle spiegazioni sull’aggressione ricevuta. Francisca continuerà a tenere sotto controllo Maria e Fernando. Quest’ultimo nel frattempo sembrerà sul punto di fare un passo in avanti con la moglie di Gonzalo, mentre guarderanno un film. Julieta indosserà il suo abito da sposa, mentre Severo e Carmelo vorranno controllare Prudencio per impedirgli di rovinare l’imminente cerimonia nuziale del fratello.

Saul inviterà Raimundo al suo matrimonio. Meliton assicurerà al Leal e ad Adela che la birra dei Miranar è buona.

In seguito Alvaro sarà sincero con Elsa, rivelandole di essere stato picchiato per aver messo in salvo dei bambini in Portogallo. La Laguna affronterà Dolores dicendole di smettere di parlare di lei e del medico. Isaac e Alvaro si incontreranno a causa di Antolina, che vorrà vedere la reazione del marito. Il maggiore degli Ortega si assicurerà con il Santacruz e Carmelo che nella chiesa in cui si sposerà ci sia sicurezza. Hipolito non andrà al matrimonio a causa dei tanti clienti che vorranno acquistare la sua birra rivoluzionaria. Severo e il Leal inizieranno a temere che Molero potrebbe rovinare le nozze di Saul e Julieta: per fortuna la coppia pronuncerà il fatidico “sì lo voglio” senza nessun imprevisto. La nipote di Consuelo e il fratello di Prudencio, dopo essersi sposati, annunceranno ai loro familiari che non faranno il viaggio di nozze perché sono già felici.

Maria abbraccia Roberto, i Miranar nei guai

Isaac confesserà a Matias di non fidarsi di Alvaro, e negherà al prete di continuare a pensare ad Elsa.

Quest’ultima racconterà ad Alvaro la storia d’amore avuta con il Guerrero: in tale circostanza il medico regalerà un profumo alla Laguna. Carmelo avrà un bel ricordo della sua infanzia con Severo. Raimundo vieterà a Francisca di interferire nel rapporto tra Maria e Fernando. Intanto Elsa darà ad Alvaro i soldi necessari per pagare l'usuraio. Matias consiglierà al Guerrero di accettare la relazione sentimentale tra la Laguna e il dottore. In seguito, Carmelo offrirà ad Alvaro il titolo di medico di Puente Viejo.

Il Mesia rimarrà sconvolto dopo aver visto Maria abbracciare il nuovo arrivato Roberto Sánchez. Quest’ultimo verrà accolto con gioia anche da Esperanza e Beltran. Il new entry spiegherà all’Ulloa e alla Montenegro come è riuscito a scoprire dove si trovava la figlia di Emilia e i bambini che erano considerati morti. Francisca prometterà al marito di non rendere il soggiorno sgradevole a Roberto. Alvaro accetterà di lavorare come medico nel dispensario del quartiere iberico. Elsa dirà a Marcela che vorrebbe che Alvaro rimanesse in paese. In seguito, Alvaro lascerà senza parole la Laguna, dicendole di aver paura di innamorarsi di lei. Purtroppo nel negozio dei Miranar ci saranno dei problemi, dato che i proprietari della casa de Comidas avranno dei brutti ricordi dopo aver bevuto la loro birra. Per finire Irene dirà ad Adela di voler incontrare Anacleto, mentre Saul e Julieta non saranno più scortati dal momento che i Molero non daranno nessun segnale.