È Arianna Cirrincione la ragazza che Andrea Cerioli ha scelto senza preavviso. Le primissime anticipazioni che stanno trapelando in questi minuti sulla puntata di Uomini e donne che si è registrata oggi a Cinecittà, fanno sapere che il tronista ha preferito la timida corteggiatrice alla più estroversa Federica. Andando contro ogni previsione e contro la scadenza che la redazione gli aveva "imposto", dunque, il bel bolognese ha deciso di fare una scelta classica, cioè in studio con la romantica cascata di petali rossi che ha ufficializzato la sua unione con Arianna.

Andrea Cerioli ha scelto: il tronista spiazza tutti nella nuova registrazione

Raffaella Mennoia l'aveva anticipato qualche ora fa [VIDEO]: nel corso della registrazione del Trono Classico del 12 gennaio, sarebbe successo qualcosa di inaspettato e, almeno questa volta, di sincero.

Dopo aver assistito alla finta scelta di Lorenzo Riccardi una settimana fa, i fan di Uomini e Donne avevano intuito che la redattrice si riferisse ad una "vera scelta" nel messaggio che aveva caricato su Instagram la scorsa sera.

A pochi minuti dalla fine della puntata che si è tenuta agli Elios nel pomeriggio, sul web hanno iniziato a circolare le prime anticipazioni ufficiali su quello che è successo in studio: la news più importante, ovviamente, è quella sul fidanzamento anticipato di uno dei tronisti.

Dopo aver appreso dal web che è Andrea Cerioli la persona che ha comunicato la sua decisione finale in anticipo rispetto alla scadenza che gli era stata data dagli addetti ai lavori (fine febbraio 2019), in tanti sono rimasti in attesa di scoprire chi fosse la ragazza che ha conquistato il suo cuore in pochi mesi di conoscenza davanti alle telecamere.

Pochissimi minuti fa, "Il Vicolo delle News" e altri blog che riportano tutti i dettagli delle registrazioni di U&D, hanno svelato che è Arianna Cirrincione la corteggiatrice che il bel bolognese ha scelto. La giovane ha risposto con un "sì" alla richiesta del tronista di diventare una coppia, e questo lo si evince dai petali rossi che sono caduti sulle loro teste poco tempo fa.

Andrea Cerioli trova l'amore a U&D al secondo tentativo

Arianna, dunque, ha avuto la meglio sulla più spigliata Federica: Andrea Cerioli ha deciso di fare una scelta un po' controcorrente [VIDEO], soprattutto se si pensa che era la romana la corteggiatrice più apprezzata dal pubblico.

Il fidanzamento del bolognese, però, è stato accolto con grande gioia dalla maggior parte dei fan di Uomini e Donne: il fatto che il ragazzo abbia preferito scegliere nel modo classico e soprattutto prima del previsto, per tanti è una conferma della sua buonafede e sincerità.

Ricordiamo che Andrea è alla sua seconda volta sul trono: qualche anno fa, dopo aver partecipato al Grande Fratello, il giovane venne chiamato da Maria De Filippi per diventare un protagonista del Trono Classico ma, dopo mesi di permanenza davanti alle telecamere, decise di abbandonare il programma da solo.

L'esperienza da tentatore a Temptation Island VIP qualche mese fa, poi, ha permesso a Cerioli di tornare nelle "grazie" della gente da casa che, in un gran numero, ha chiesto con insistenza ed ottenuto che gli venisse data una seconda chance a Uomini e Donne.

Oggi, a distanza di pochi mesi dal suo "insediamento" sulla poltrona rossa, abbiamo scoperto che il ragazzo ha trovato l'anima gemella, e se l'è portata via in anticipo e snobbando la possibilità di fidanzarsi nelle puntate in prima serata della trasmissione.