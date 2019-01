Annuncio

Ieri 17 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne [VIDEO], il popolarissimo dating show ideato e condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Il programma di Canale 5, regala da sempre forti emozioni e colpi di scena che hanno entusiasmato gli appassionati del programma del ''biscione'' delle reti Mediaset. La puntata registrata ieri non sfugge a questa regola: Teresa Langella ha annunciato l'imminente addio alla trasmissione, mentre Luigi ha litigato pesantemente con le sue corteggiatrici, in particolare con la bella Irene che lo ha mandato a quel paese in esterna.

Uomini e Donne, Irene attacca Luigi Mastroianni

Nel dettaglio, tutto incomincia in settimana dove Luigi convoca tutte e tre le corteggiatrici, Irene, Sonia e Giorgia e le attacca accusandole di scarsa partecipazione e di avere reazioni inesistenti.

Sonia abbandona subito il luogo del confronto indispettita dalle parole di Luigi e, secondo quanto riferito dal sito web ''Il Vicolo Delle News'', non sarà presente neanche in puntata.

Giorgia invece è scoppiata in lacrime, Giorgia [VIDEO] invece, è l'unica corteggiatrice a non essere andata via, al contrario Irene lo manda a quel paese abbandonandolo. Ma non è finita qua, perché in puntata Maria ha fatto una rivelazione che complicherà ancora di più il cammino di Mastroianni: Luigi è uscito con una nuova corteggiatrice di nome Valentina ed ha passato ben 7 ore in sua compagnia. Poi ha aggiunto una frase abbastanza sibillina ma chiara: ''Avrei voluto passare la notte con lei, dormendo in stanze separate. Ho sbagliato ad eliminare tutte le altre corteggiatrici''. Il tronista poi attacca la dolce Giorgia paragonandola quasi ad una ''fan'' e non ad una ragazza che intende seriamente corteggiarlo. Ma l'accusa più importante è stata rivolta a tutte e tre le corteggiatrici, quando ha dichiarato ''Siete bambine, sono deluso''.

Nelle prossime settimane Luigi dovrà per forza schiarirsi le idee perché entro febbraio, come più volte annunciato dalla redazione, le scelte dovranno essere fatte.

Spoiler U&D, Teresa 'tradisce' Andrea baciando Antonio, poi annuncia: 'Ultima puntata per me, nei prossimi giorni farò la scelta'

Teresa dopo il caos della scorsa registrazione, si è recata da Antonio a casa sua, per cercare di risolvere ed appianare le divergenze avute nelle ultime registrazioni. Dopo varie discussioni, c'è stato un bacio molto ''piccante''. Al termine dell'esterna, Teresa ha annunciato che questa sarà la sua ultima puntata e che nei prossimi giorni avrebbe fatto la sua scelta. Alla luce di quest'ultima esterna il favorito sembra essere Antonio. Lo sapremo sicuramente nella prossima puntata del trono classico di Uomini e donne.