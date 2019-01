Annuncio

Grande attesa per la puntata di Uomini e donne che vedremo in onda questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, la quale sarà caratterizzata da quella che potrebbe essere la scelta finale di Lorenzo Riccardi, ma che in realtà si tramuterà in un vero e proprio fake. Il tronista, infatti, stando alle anticipazioni che arrivano in queste ore dalla pagina Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, ha fatto credere alle due corteggiatrici Giulia e Claudia [VIDEO]di essere pronto per compiere questo grande passo ma in realtà non era così.

Spoiler Uomini e donne, Lorenzo prende in giro tutti e finge la scelta finale

Le anticipazioni che arrivano dalla puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio, infatti, rivelano che Lorenzo Riccardi si presenterà in studio e chiederà alla padrona di casa di far entrare le due classiche poltrone rosse per la scelta, perché si sente pronto nel compiere questo grande passo.

Il tronista, quindi, farà credere a tutti di volersi congedare dal programma senza organizzare la tanto attesa festa in villa e farà chiamare prima Claudia e poi Giulia. Ad entrambe farà la sua dichiarazione d'amore ma non le bacerà, chiedendo poi di attendere qualche minuto per riunirle di nuovo insieme in studio e confessare loro la verità.

La reazione delle corteggiatrici, nel momento in cui scopriranno di essere state prese in giro da Lorenzo, non si farà attendere e le vedremo infuriarsi nei suoi confronti, visibilmente amareggiate e deluse da questo tipo di comportamento. La stessa Maria De Filippi, dopo aver capito il 'giochetto' di Lorenzo, si dissocerà dal tronista.

Sta di fatto che sia Claudia che Giulia, nel momento in cui si sono trovate di fronte a questa finta scelta hanno risposto 'sì' e in un certo modo hanno messo a tacere i dubbi del tronista.

Andrea Cerioli fa sul serio e ha già fatto la sua scelta finale a U&D

Chi, invece, ha deciso di congedarsi per davvero dallo studio di Uomini e donne, senza dover attendere la registrazione della scelta in villa, è stato Andrea Cerioli. Il tronista bolognese, infatti, qualche settimana fa ha registrato la puntata finale del suo percorso in studio, coronando così il suo sogno d'amore con la bella Arianna.

La coppia, come da regolamento del programma di Maria De Filippi [VIDEO], fin quando non verrà trasmessa la puntata della scelta in televisione non potrà farsi vedere insieme sui social. Tuttavia qualche giorno fa, Arianna ha postato una foto su Instagram (che successivamente ha cancellato!) dove la si vedeva ritratta a Bologna, città natale del suo nuovo fidanzato. Possibili presentazioni in famiglia? Chissà!